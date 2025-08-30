২২ বছরের আস্থার যাত্রা, দৃঢ় অবস্থানে ন্যাশনাল ফাইন্যান্স

দেশের বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা খাতগুলোর মধ্যে নন-ব্যাংকিং আর্থিক খাত একটি। এ খাতে হাতেগোনা যে প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ন্যাশনাল ফাইন্যান্স লিমিটেড (এনএফএল)। যেকোনো পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠানটি দৃঢ়ভাবে সব গ্রাহক ও স্টেকহোল্ডারকে আশ্বস্ত করছে—তারা স্থিতিশীল, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত।
২২ বছরের আস্থার যাত্রা
আমেরিকান ও বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের যৌথ উদ্যোগে ২২ বছর আগে যাত্রা শুরু করে ন্যাশনাল ফাইন্যান্স। শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে আস্থার ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। তাই প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত উভয় গ্রাহকের কাছেই প্রতিষ্ঠানটি নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।
শক্তিশালী মালিকানা কাঠামো
এনএফএলের ৫৭ শতাংশ শেয়ার আন্তর্জাতিক এবং বাকি ৪৩ শতাংশ শেয়ার বাংলাদেশের শীর্ষ ব্যবসায়িক উদ্যোক্তাদের মালিকানাধীন। এর মধ্যে রয়েছে কাবকো ফার্মাসিউটিক্যালস ইউএসএ, অনন্ত গ্রুপ, অনন্ত কোম্পানিজ, বেঙ্গল গ্রুপ এবং ওএমসি গ্রুপ। এই স্বনামধন্য শেয়ারহোল্ডার অংশীদারত্ব এনএফএলকে অর্থনৈতিক স্থিতি, পেশাদার ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রশাসনিক কাঠামো দিয়েছে।
আমানতকারীদের প্রতি অঙ্গীকার
সুদীর্ঘ ২২ বছরের ইতিহাসে আমানত ফেরত প্রদানে কখনো ব্যর্থতার উদাহরণ নেই প্রতিষ্ঠানটির। ন্যাশনাল ফাইন্যান্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান ফাহিমা মান্নান বলেন, ‘আমানতকারীদের আস্থা আমাদের জীবনরেখা। আপনার অর্থ আমাদের কাছে নিরাপদ। শুধু এখন না, ভবিষ্যতেও তা নিরাপদ রাখতে ন্যাশনাল ফাইন্যান্স প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
নিয়মিত ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা
এনএফএল অংশীদার ব্যাংকগুলোকে সময়মতো ঋণের কিস্তি পরিশোধের মাধ্যমে একটি আর্থিক শৃঙ্খলার রেকর্ড বজায় রেখেছে। এটি প্রতিষ্ঠানের নির্ভরযোগ্যতা ও স্থিতিশীলতার প্রতীক।
বোর্ড ও বিনিয়োগকারীদের সহায়তা
কোম্পানির আর্থিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এনএফএলের পরিচালনা পর্ষদ। প্রতিষ্ঠানটি সক্রিয়ভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তিগত রূপান্তর, ডিজিটাল সেবা সম্প্রসারণ এবং কৌশলগত বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে। এ প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান জানান, অতিরিক্ত মূলধন সহায়তার মাধ্যমে আমরা ডিজিটাল আর্থিক সেবার মান আরও উন্নত করব এবং গ্রাহকদের কাছে একটি সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা পৌঁছে দেব।
পরিবর্তনশীল বাজারে নতুন সুযোগ
বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি নয়টি ফাইন্যান্স কোম্পানি (নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান) বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই পদক্ষেপ আমানতকারীদের মধ্যে আমানতের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। নয়টি এনবিএফআই বন্ধ হওয়ার পর বাজারে এখন নতুন করে আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা বেড়েছে। এ রকম পরিস্থিতিতে, ন্যাশনাল ফাইন্যান্স লিমিটেড (এনএফএল) আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, টেকসই অর্থায়ন ও আধুনিক ডিজিটাল সেবা প্রদানের মাধ্যমে নতুন গ্রাহকদের সেবা দিতে প্রস্তুত।