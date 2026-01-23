মুন্সিগঞ্জে ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর মিছিলে হামলা, অভিযোগ বিএনপির সমর্থকদের বিরুদ্ধে

মুন্সিগঞ্জ-৩ (সদর ও গজারিয়া) আসনে ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী মো. মহিউদ্দিনের সমর্থকদের মিছিলে হামলার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি প্রার্থী কামরুজ্জামান রতনের সমর্থকদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ছয়জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। শুক্রবার বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে গজারিয়া উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের সোনালি মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
হামলায় আহত ব্যক্তিরা হলেন মো. মামুন (৪৭), মানিক মিয়া (৪২), মো. আল আমিন (২৫), স্বপন সরকার (৫৫), বাবু ( ৪০) ও মো.জয়নাল (৩৮)। আহত ব্যক্তিরা স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নিয়েছেন।
আসনটিতে মহিউদ্দিন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ফুটবল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছেন। তিনি জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব ছিলেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ায় কয়েক দিন আগে দল থেকে বহিষ্কার করা হয় তাঁকে। আসনটিতে বিএনপির মনোনয়ন পাওয়া কামরুজ্জামান রতন দলের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ–বিষয়ক সম্পাদক।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন জানান, শুক্রবার বিকেলে পৌনে পাঁচটার দিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী মহিউদ্দিনের সমর্থনে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে থেকে শুরু হয়ে গজারিয়া গার্লস স্কুল পার হয়ে সোনালি মার্কেট এলাকায় যায়। তখন ২০–২৫ জন মিছিলে লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালায়। এ সময় মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। লাঠিপেটায় মিছিলে থাকা ছয়–সাতজন আহত হন।
এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র প্রার্থী মহিউদ্দিনের সমর্থক হুমায়ন খান বলেন, ‘ন্যক্কারজনক এই হামলার নিন্দা জানাই। কামরুজ্জামানের সমর্থকেরা আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে।’ প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, ‘আমাদের কি স্বাধীনভাবে প্রচার-প্রচারণা চালানোর অধিকার নেই? আমরা প্রশাসনের কাছে এ ঘটনার সঠিক বিচার চাই।’
মো. মহিউদ্দিন বলেন, ‘জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমি নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছি। আমার প্রতিপক্ষ বুঝতে পেরেছে মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে আমার জনসমর্থন অনেক বেশি। তাই বাধ্য হয়ে তারা প্রথম থেকেই মারমুখী আচরণ করছে।’
স্বতন্ত্র প্রার্থীর মিছিলে অনুসারীদের হামলার বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির প্রার্থী কামরুজ্জামান বলেন, ‘আমি আজকে মুন্সিগঞ্জ শহরে প্রচার–প্রচারণায় ব্যস্ত ছিলাম। যাঁরা এ কাজটি করেছে, তারা খুব খারাপ কাজ করেছে। এর দায়ভার আমি কিংবা আমার দল নেবে না। যারা করেছে, তাদেরকে এর দায়ভার নিতে হবে।’
এ বিষয়ে গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. হাসান আলী বলেন, ‘এ রকম একটি খবর আমরা পেয়েছি। খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’