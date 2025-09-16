বাংলাদেশ

এই সরকারও পুরোনো পথে, প্রশাসনে পদ ছাড়াই পদোন্নতি

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

জনপ্রশাসনে এখন নিয়মিত উপসচিব পদ রয়েছে এক হাজারের মতো। কিন্তু এই পদে কর্মকর্তা রয়েছেন ১ হাজার ৫৯৬ জন। পদের চেয়ে কর্মকর্তার সংখ্যা আগে থেকেই বেশি ছিল। তারপরও গত মাসে ২৬৮ জনকে উপসচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়।

পদোন্নতি দেওয়ার পর কর্মকর্তাদের দ্রুত পদায়ন করা যায় না। কারণ, পদায়নের মতো জায়গা কম, খালিও থাকে না। তখন কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দিয়ে আগের পদেই রেখে দেওয়া হয়, তাঁরা আগের কাজই করেন। শুধু বাড়ে বেতন ও ভাতা। পাশাপাশি উপসচিব পদে তিন বছর চাকরির পর গাড়ি কেনার জন্য বিনা সুদের ঋণসুবিধা পাওয়া যায়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১ সেপ্টেম্বরের প্রজ্ঞাপনে উপসচিব পদে পদোন্নতি পাওয়া ৫২ জন কর্মকর্তাকে আগের পদেই পদায়ন (ইনসিটু) করা হয়েছে। সব মিলিয়ে গত ২৮ আগস্ট উপসচিব পদে পদোন্নতি পাওয়া এ রকম ২৬৮ জন কর্মকর্তার বেশির ভাগের দায়িত্বে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

বাংলাদেশ সচিবালয়

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এভাবে পদ ছাড়াই পদোন্নতি দেওয়া হতো। অনেকেই মনে করেন, আওয়ামী লীগ একতরফা ও পাতানো নির্বাচনে ক্ষমতায় থাকার জন্য আমলাদের খুশি রাখার চেষ্টা করত। এ জন্য গাড়ি ও বাড়ি কিনতে বিনা সুদে ঋণসুবিধা দেওয়া শুরু করে। পদোন্নতি দেওয়াও বাড়ানো হয়। পদোন্নতিতে এই সরকারও একই পথে হাঁটছে। একদিকে আমলারা পদোন্নতির জন্য চাপ দিচ্ছেন, সরকারও নমনীয় হয়ে তা মেনে নিচ্ছে। জনপ্রশাসনে সংস্কারের জন্য গঠিত সংস্কার কমিশনের বড় কোনো সুপারিশও সরকার বাস্তবায়ন করেনি। তবে বেতন বাড়াতে গঠন করা হয়েছে বেতন কমিশন।

অন্তর্বর্তী সরকারের জনপ্রশাসনবিষয়ক কমিটির সদস্য ও জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান প্রথম আলোকে বলেন, পদোন্নতির সংখ্যা ও যোগ্য কর্মকর্তা বাছাই করে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (এসএসবি) ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। জনপ্রশাসনবিষয়ক কমিটি মূলত পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ঠিক আছে কি না, সেটি দেখে। জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত কর্মকর্তাদের পদায়নে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কত পদ, কত জনবল

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

২০২২ সালের ৩ অক্টোবর প্রথম আলোতে ‘পদ নেই, কাজও আগের, তবু তাঁদের পদোন্নতি’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে পদসংখ্যার বিপরীতে বাড়তি কর্মকর্তা কত, সেই চিত্র তুলে ধরা হয়। তৎকালীন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন অবশ্য পদোন্নতির পক্ষে কিছু যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। যুগ্ম সচিব পদে নতুন করে পদোন্নতি দেওয়ার প্রক্রিয়ার কথা জানাতে গিয়ে তিনি প্রথম আলোকে বলেছিলেন, কর্মকর্তারা অবসরে যাওয়ায় প্রতিনিয়তই ওপরের পদগুলোতে জনবল কমতে থাকে। আর যুগ্ম সচিব পদটি বেশি প্রয়োজন। প্রকল্পসহ সরকারের কাজও বেড়েছে। এ জন্য যুগ্ম সচিব পদে অন্তত ১০০ জনের মতো বেশি জনবল রাখতে হয়। কারণ, অনেকে শিক্ষাছুটিতে থাকেন, অসুস্থ থাকেন।

অবশ্য তখনো যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে আগের কাজই করাতে হয়েছে। এখনো বিভিন্ন পদে সেটাই চলছে।

জনপ্রশাসনবিষয়ক কমিটির সদস্য ও জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে সহকারী সচিব থেকে সচিব পর্যন্ত প্রশাসনে মোট কর্মকর্তা আছেন ৬ হাজার ৫১৮ জন। এর মধ্যে সিনিয়র সচিব, সচিব বা সমপর্যায়ের কর্মকর্তা আছেন ৮৪ জন এবং গ্রেড-১ পদের কর্মকর্তা আছেন ১৫ জন। এই পদে নির্দিষ্ট পদসংখ্যা নেই।

অতিরিক্ত সচিবের নিয়মিত পদ রয়েছে ২১২টি। এর সঙ্গে বিভিন্ন দপ্তরে প্রেষণে থাকা প্রায় ১২৫টি পদ মিলে মোট পদ দাঁড়ায় ৩৩৭টি (কিছুটা কমবেশি হতে পারে)। অথচ ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অতিরিক্ত সচিব ছিলেন ৩৪৩ জন। অন্যদিকে যুগ্ম সচিবের পদ রয়েছে ৫০২টি। কিন্তু কর্মকর্তা আছেন ১ হাজার ২৭ জন। সিনিয়র সহকারী সচিব আছেন ১ হাজার ৮৭৩ জন এবং সহকারী সচিবের সংখ্যা ১ হাজার ৫৩৩। এ ক্ষেত্রে নিয়মিত কোনো নির্দিষ্ট পদসংখ্যা নেই।

বারবার পদোন্নতি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর গত বছর ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। এর পর থেকেই জনপ্রশাসনসহ সরকারি চাকরিতে একের পর এক পদোন্নতি দেওয়া হয়। ‘বঞ্চিত’ দাবি করে কর্মকর্তারা বিক্ষোভও করেছেন। ওই সময় আগে অবসরে যাওয়া ৭৬৪ জন কর্মকর্তাকে সচিব পদসহ বিভিন্ন পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। তাঁরা আর্থিক সুবিধা ও মর্যাদা পেয়েছেন। তবে জনপ্রশাসন তাঁদের কোনো কাজে লাগাতে পারেনি। সম্প্রতি অন্যান্য ক্যাডারের ‘বঞ্চিত’ ৭৮ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতির সুপারিশ করেছে পর্যালোচনা কমিটি।

এদিকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের ৮ আগস্ট থেকে চলতি বছরের ৪ আগস্ট পর্যন্ত মোট ৭৮৫ জন কর্মকর্তাকে নিয়মিত পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে (আগে অবসরপ্রাপ্তদের বাইরে)। সর্বশেষ গত ২৮ আগস্ট উপসচিব পদে ২৬৮ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়। তাঁদের অধিকাংশ ৩০তম বিসিএস ব্যাচের কর্মকর্তা। ২০২২ সালে চাকরির ১০ বছর পূর্ণ করে তাঁরা পদোন্নতির অপেক্ষায় ছিলেন। প্রশাসনে চাকরির বয়স ১০ বছর বা সিনিয়র সহকারী সচিব পদে ৫ বছর পূর্ণ হলে উপসচিব পদে পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জিত হয়।

জনপ্রশাসন সূত্র জানিয়েছে, উপসচিব পদে পদোন্নতির পর অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ে পদোন্নতির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অচিরেই পদোন্নতি হতে পারে।

বিগত সরকারের সময়ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হতো, এখন হচ্ছে। বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করে রেখে অনেককে বসিয়ে বসিয়ে বেতন দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে সচিব পদের ১০ কর্মকর্তা ওএসডি (প্রশাসনিক) রয়েছেন।

পদোন্নতি যেভাবে

প্রশাসনে উপসচিব ও তার ওপরের পদে পদোন্নতির জন্য কর্মকর্তা বাছাই করা হয় সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডে (এসএসবি)। এই বোর্ডের সভাপতি মন্ত্রিপরিষদ সচিব। এ ছাড়া জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন পদে পদোন্নতি ও পদায়নের বিষয়ে জনপ্রশাসনবিষয়ক কমিটিতে সিদ্ধান্ত হয়। এই কমিটিতে রয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশিদ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মো. মোখলেস উর রহমান। কমিটির সিদ্ধান্ত প্রধান উপদেষ্টার কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। এরপর পদোন্নতি-পদায়নের সিদ্ধান্ত হয়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, যাঁদের পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে, তাঁরা আগেই যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আর হুট করে নতুন পদ সৃষ্টি করা যায় না, আবার পদোন্নতিও দিতে হয়। তাই সুপারনিউমারারি পদ (একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পদের বাইরে পদোন্নতি) সৃষ্টি করে পদোন্নতি দেওয়া হয়।

পদ না থাকার পরও পদোন্নতির বিষয়ে জ্যেষ্ঠ সচিব মো. মোখলেস উর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তাদের আগে ইনসিটু পদায়ন করা হয়। পরে পর্যায়ক্রমে অন্য পদে পদায়ন দেওয়া হয়।

অবশ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, পদ সৃষ্টি করার উদ্যোগ বিগত সরকারও তেমন একটা নেয়নি। বর্তমান সরকারও এ ক্ষেত্রে উদ্যোগী নয়।

এ ছাড়া বিগত সরকারের সময়ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হতো, এখন হচ্ছে। বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করে রেখে অনেককে বসিয়ে বসিয়ে বেতন দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে সচিব পদের ১০ কর্মকর্তা ওএসডি (প্রশাসনিক) রয়েছেন। একই পদে ১২ জন রয়েছেন চুক্তি ভিত্তিতে। তবে মোট ওএসডি কর্মকর্তা কত, সেই তথ্য দিতে পারেনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

গত এক বছরে (৪ আগস্ট পর্যন্ত) সচিব বা সিনিয়র সচিব ৯ জন, গ্রেড-১ পদে ১ জন এবং অতিরিক্ত সচিব ১৯ জনকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া উপসচিব থেকে সচিব পর্যন্ত ১৬৪ জন কর্মকর্তা কর্মকাল শেষে স্বাভাবিক অবসরে গেছেন।

মূল সুপারিশের বাস্তবায়ন নেই

বর্তমানে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষার মাধ্যমে বিসিএসের ২৬টি ক্যাডারে নিয়োগ হয়। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন এগুলোকে ১৩টি সার্ভিসে একীভূত করার সুপারিশ করেছে—প্রশাসনিক, বিচারিক, জননিরাপত্তা, পররাষ্ট্র, হিসাব, নিরীক্ষা, রাজস্ব, প্রকৌশল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, তথ্য এবং তথ্যপ্রযুক্তি সার্ভিস। ফেব্রুয়ারিতে প্রধান উপদেষ্টার কাছে এই প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য সাবেক সচিব মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া

কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয় ‘প্রশাসনিক সার্ভিসের’ পদগুলো মাঠ প্রশাসনে সীমাবদ্ধ থাকবে। সুপারিশ অনুযায়ী, প্রশাসন কর্মকর্তাদের শুরুর পদের নাম হবে এখনকার মতো সহকারী কমিশনার। মাঠপর্যায়ে তাঁদের শীর্ষ পদ হবে বিভাগীয় কমিশনার; যাঁদের পদমর্যাদা হবে গ্রেড-১, যা সচিবের সমান। তবে এই সার্ভিসের জন্য একটি শীর্ষ পদ থাকবে, নাম হবে ‘প্রধান কমিশনার’, যিনি বিশেষ গ্রেড পাবেন, যা মুখ্য সচিবের সমান। এর সঙ্গে মিল রেখে অন্যান্য সার্ভিসের জন্যও ভিন্ন নামে পদ রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

অন্যদিকে সচিবালয়ে উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদ নিয়ে একটি ‘সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস (এসইএস)’ গঠনের সুপারিশ করেছে কমিশন। সব ক্যাডারের কর্মকর্তারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এসইএসে আসতে পারবেন। কমিশন আরও প্রস্তাব করেছে প্রস্তাবিত প্রশাসনিক সার্ভিসের (বর্তমান প্রশাসন ক্যাডার) ৭৫ শতাংশ কোটা কমিয়ে ৫০ শতাংশ করার। যদিও এসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য সাবেক সচিব মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, জনপ্রশাসনে পদোন্নতির ক্ষেত্রে শূন্য পদ বিবেচনায় সরকারি কর্ম কমিশনের অধীন পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাবীদের পদোন্নতি দেওয়াসহ বিভিন্ন সুপারিশ করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু সেটি মানা না–মানা সরকারের বিষয়। তিনি বলেন, তাঁদের সুপারিশের আলোকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় স্থায়ী জনপ্রশাসন কমিশন করার বিষয়ে প্রায় সব কটি রাজনৈতিক দল একমত হয়েছে। যদি এটি করা হয়, তাহলে আশা করা যায় পর্যায়ক্রমে সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান

‘সরকার সম্ভবত আমলাতন্ত্রের চাপে রয়েছে’

পদ না থাকলেও পদোন্নতি ছাড়া বিগত সরকারের আমলে জনপ্রশাসন নিয়ে কয়েকটি বিষয়ে সমালোচনা ছিল—এক. কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব নেওয়া। দুই. গুরুত্বপূর্ণ পদে দলীয় বিবেচনায় পদায়ন। তিন. প্রকল্পের গাড়ি সরকারের পরিবহন পুলে জমা না দিয়ে কর্মকর্তাদের ব্যবহার।

বর্তমান সরকারের আমলে সম্পদের হিসাব নেওয়া হয়েছে। তবে পর্যালোচনা করে দেখা হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলো পদায়নের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করছে। প্রকল্পের গাড়ি ফেরত নেওয়া হয়নি। পদোন্নতিও আগের মতোই।

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, পদ ছাড়া পদোন্নতি দেওয়া যায় না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে মেধাবীদের পদোন্নতি দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, সরকার সম্ভবত আমলাতন্ত্রের চাপে রয়েছে। এ কারণে হয়তো সমঝোতার জন্য পদোন্নতি ও নতুন বেতন কাঠামোর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বিগত আমলে বঞ্চিত ব্যক্তিরা পদোন্নতি চাইছেন।

বর্তমানে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান বলেন, এর মাধ্যমে একটি ধারণা তৈরি হচ্ছে যে চাপ দিলেই পদোন্নতি পাওয়া যায়। আদর্শিকভাবে পদোন্নতি হওয়া উচিত মেধার ভিত্তিতে। সরকার চাইলে পর্যালোচনা করে দেখতে পারে পদ বাড়ানো যায় কি না।

