এনআইডি পেতে যাচ্ছেন লস অ্যাঞ্জেলেসপ্রবাসী বাংলাদেশিরা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান

দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লস অ্যাঞ্জেলেসে বসবাস করছেন গোলাম কিবরিয়া। দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার কারণে বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নেই ৬৫ বছর বয়সী এই প্রবাসীর। এতে দেশে ব্যাংক এবং সম্পদসংক্রান্ত আইনি কাজে তাঁকে সমস্যায় পড়তে হয়। এনআইডি না থাকায় নিজের ভোটাধিকারও প্রয়োগ করতে পারেননি তিনি।
গোলাম কিবরিয়ার মতো ভুক্তভোগী সেখানকার আরও অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি। লস অ্যাঞ্জেলেসের সমাজকর্মী সৈয়দ নাসির জেবুল প্রথম আলোকে বলেন, শুধু এনআইডি করতেই অনেক টাকা খরচ করে বাংলাদেশে যেতে হয়। এরপরও এনআইডি না পেয়েই ফিরতে হয়েছে, যা অর্থের অপচয়।
অবশেষে প্রবাসীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে যাচ্ছে। লস অ্যাঞ্জেলেসে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে আজ বৃহস্পতিবার বিকেল চারটায় (লস অ্যাঞ্জেলেস সময়) আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হচ্ছে প্রবাসীদের এনআইডি নিবন্ধন কার্যক্রম।
নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে এই পরিষেবা চালু হচ্ছে, যা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। এখন থেকে দেশে না গিয়ে কনস্যুলেট থেকেই এনআইডিসংক্রান্ত সব সেবা পাবেন তাঁরা। একই সঙ্গে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে প্রথমবারের মতো প্রবাসী বাংলাদেশিরা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন।
লস অ্যাঞ্জেলেসে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল কাজী জাবেদ ইকবাল প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি কয়েক দিন হলো এখানে যোগদান করেছি। যোগদানের পরপরই প্রবাসীদের জন্য এনআইডি সেবা চালু হচ্ছে, যা আমার জন্য খুবই আনন্দের। প্রবাসীরা আবেদন করার পর দ্রুততার সঙ্গে যাতে জাতীয় পরিচয়পত্র হাতে পেতে পারেন, সে চেষ্টা আমরা করব।’
সব নথি যাচাই শেষে নির্বাচন কমিশন আবেদনকারীর স্থায়ী ঠিকানার আওতাধীন উপজেলা নির্বাচন অফিসারের মাধ্যমে সরেজমিনে তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করবে। এরপর আবেদন যাচাই হয়ে গেলে এনআইডি কার্ড সরাসরি আবেদনকারীর হাতে তুলে দেওয়া হবে।
কনসাল জেনারেল আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসীরা দেশের নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণের স্বপ্ন দেখলেও তা বাস্তবায়নের সুযোগ সীমিত ছিল। জাতীয় পরিচয়পত্র এবং ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে।
যেভাবে আবেদন করতে হবে
প্রবাসী বাংলাদেশিরা অনলাইনে ফরম-২(ক) পূরণ করে এনআইডির জন্য আবেদন করতে পারবেন। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজপত্রও জমা দেওয়া যাবে। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, নির্বাচন কমিশন ঘোষিত বিশেষ এলাকার জন্য নির্ধারিত ফরম, নাগরিক সনদ, নিকাহনামা ও স্বামী বা স্ত্রীর এনআইডি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, টিআইএন সার্টিফিকেট, স্থানীয় প্রশাসনের নাগরিক সনদ এবং ইউটিলিটি বিল বা বাড়িভাড়ার রসিদের অনুলিপি।
সব নথি যাচাই শেষে নির্বাচন কমিশন আবেদনকারীর স্থায়ী ঠিকানার আওতাধীন উপজেলা নির্বাচন অফিসারের মাধ্যমে সরেজমিনে তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করবে। এরপর আবেদন যাচাই হয়ে গেলে এনআইডি সরাসরি আবেদনকারীর হাতে তুলে দেওয়া হবে।
প্রবাসীরা আবেদন করার পর দ্রুততার সঙ্গে যাতে জাতীয় পরিচয়পত্র হাতে পেতে পারেন, সে চেষ্টা আমরা করবকাজী জাবেদ ইকবাল, কনসাল জেনারেল, বাংলাদেশ কনস্যুলেট, লস অ্যাঞ্জেলেস
এর আগে প্রবাসে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধন ও এনআইডি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের নির্দেশনায় বলা হয়েছে প্রবাসীরা অনলাইনে নির্ধারিত ফরম-২(ক) পূরণ করে আবেদন করতে পারবেন এবং আবেদন করার সময় কাগজপত্র জমা দিতে হবে।
এসব কাগজপত্রের মধ্যে রয়েছে অনলাইনে পূরণকৃত আবেদনপত্র, অনলাইন ভেরিফায়েড জন্মনিবন্ধন সনদের অনুলিপি, বৈধ বা মেয়াদোত্তীর্ণ বাংলাদেশি পাসপোর্ট বা বিদেশি পাসপোর্টের অনুলিপি অথবা এনআইডি আছে একই দেশে বসবাসকারী এমন তিনজন বাংলাদেশির প্রত্যয়নপত্র, আবেদনকারীর বাবা-মায়ের এনআইডি বা জন্মনিবন্ধন বা নাগরিকত্ব বা পাসপোর্টের অনুলিপি এবং পাসপোর্ট সাইজের একটি রঙিন ছবি।
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আবেদনকারী নিজে উপস্থিত হতে না পারলে বাংলাদেশে অবস্থানরত তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা থানা নির্বাচন কার্যালয়ে কাগজপত্র জমা দিতে পারবেন। আবেদনপত্রে দেওয়া তথ্য স্থানীয় নির্বাচন কর্মকর্তা যাচাই করবেন। সঠিক ও প্রামাণিক কাগজপত্র না থাকলে আবেদন বাতিল হতে পারে।
যুক্ত হলো বিশেষ নিয়ম
প্রবাসী হিসেবে এনআইডি পেতে একটি বিশেষ নিয়ম চালু করা হয়েছে। যে প্রবাসী এনআইডির জন্য আবেদন করবেন, তাঁর বর্তমান ঠিকানায় বসবাস করছেন এমন তিনজন বাংলাদেশি নাগরিকের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে। প্রত্যয়নপত্রে উল্লেখ থাকবে আবেদনকারী প্রবাসী ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের নাগরিক এবং উক্ত ঠিকানায় বসবাস করছেন।
প্রত্যয়নপত্রে তিনজন প্রত্যয়নকারীর নাম, এনআইডি নম্বর, পাসপোর্ট নম্বর, মুঠোফোন নম্বর, স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীর প্রথম আলোকে বলেন, ‘অক্টোবরে যাঁরা এনআইডির জন্য আবেদন করবেন, আমরা তাঁদের পরিচয়পত্র দ্রুত দেওয়ার চেষ্টা করব, যাতে প্রবাসীরা দেশের নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন।’ তিনি আরও বলেন, আবেদনের সময় যদি সঠিকভাবে কাগজপত্র জমা দেয়, তাহলে এনআইডি পেতে খুব বেশি দিন লাগবে না।