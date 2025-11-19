বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ১৯ নভেম্বর, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর-বিশ্লেষণ।

কারও চোখে সুন্দর, কারও পছন্দ হয়নি, পুলিশের নতুন পোশাক নিয়ে নানা কথা

নতুন পোশাকে দুই পুলিশ সদস্য। গত শনিবার ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে
ছবি: প্রথম আলো

পুলিশের নতুন পোশাক নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও চলছে আলোচনা। কেউ কেউ পোশাকটিকে সুন্দর বলছেন। আবার কেউ কেউ বলছেন রংটা পছন্দ হয়নি, পুলিশের মনোবল দুর্বল করতেই এই পোশাক। কেউ কেউ বলছেন, পোশাক পরিবর্তন অর্থের অপচয়। আবার কারও কারও মন্তব্য, পোশাক বদলিয়ে কিছু হবে না। বদলাতে হবে পুলিশকে, যাতে তাঁরা জনগণের বন্ধু হন। বিস্তারিত পড়ুন...

দশম শ্রেণিতে ওঠার আগেই অর্ধেক ছাত্রীর বাল্যবিবাহ, কয়েকটি কারণ বলছে পরিবার

বাল্যবিবাহ

সাতক্ষীরার সবচেয়ে দক্ষিণের উপজেলা শ্যামনগর। জেলা সদর থেকে ৫২ কিলোমিটার দূরে এর অবস্থান। সুন্দরবনের কোলঘেঁষা উপজেলাটির ভূদৃশ্য খুবই মনোহর। সুন্দরবন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের দোতলা–তিনতলা থেকে চারপাশের বহু দূর পর্যন্ত জলরাশি ও গাছের সারি বাধাহীনভাবে চোখে ধরা পড়ে। উপজেলা সদর থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে তিনতলা ভবনের স্কুলটির অবস্থান মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নে। বিস্তারিত পড়ুন...

ভারত কেন শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত দিতে চাইবে না

শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনাকে ফেরত দেওয়ার জন্য বারবার বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়নি। বিষয়টি ১৫ মাস ধরে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে উত্তেজনার অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে। এখন হাসিনাকে মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ঘটনায় এই উত্তেজনা নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিস্তারিত পড়ুন...

কেমন ছিল ২২ বছর আগে ভারতের বিপক্ষে গোল্ডেন গোলের সেই স্মরণীয় জয়

২০০৩ সাফ ফুটবলে বাংলাদেশ দল

১৮ জানুয়ারি, ২০০৩। শনিবারের বিকেল। ঢাকার আকাশ-বাতাসে তখন একটাই নাম বারবার প্রতিধ্বনি তুলছিল: মতিউর রহমান মুন্না! জাতীয় স্টেডিয়ামের গ্যালারি যেন নিজেই স্লোগান হয়ে ফেটে পড়েছিল—‘মুন্না! মুন্না!’ বিস্তারিত পড়ুন...

১ হাজার ৩০০ কোটি আয়, বক্স অফিসের রানি এবার রাশমিকা

চলতি বছর রাশমিকা অভিনীত পাঁচটি সিনেমা বক্স অফিস থেকে আয় করেছে ১ হাজার ৩০০ কোটি রুপির বেশি। কোলাজ

গত বছরটা ‘পুষ্পা ২’ সিনেমা দিয়ে দারুণভাবে শেষ করেছিলেন রাশমিকা মান্দানা। চলতি বছরটাও যেন সেখান থেকেই শুরু করেছেন। চলতি বছর তাঁর অভিনীত পাঁচটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে; যেগুলোর মধ্যে আছে বড় দুটি হিট ছবি। সব মিলিয়ে ২০২৫ সালে রাশমিকাই ভারতীয় সিনেমায় বক্স অফিসের রানি। বিস্তারিত পড়ুন...

আরও পড়ুন