ডেঙ্গুতে মৃত্যু প্রায় আড়াই শ, সংক্রমণ ৬০ হাজার পার

ঢাকা  

সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল রোববার সকাল আটটা থেকে আজ সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত) এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আর এ সময় নতুন করে ৯৪২ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আজ বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গু নিয়ে দেওয়া প্রাত্যহিক প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে। এ নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬০ হাজার ৭৯১। আর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মারা গেছেন ২৪৯ জন।

সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে রাজশাহী বিভাগে। একজন করে মারা গেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ও ময়মনসিংহ বিভাগে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, নতুন আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৬৪ শতাংশই পুরুষ। গত ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৬ থেকে ৩০ বছর বয়সীরা।

সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু নিয়ে ভর্তি হয়েছেন ৩১০ জন। এ সময় দুই সিটির বাইরে ঢাকা বিভাগে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২০৩। ঢাকা বিভাগের বাইরে বরিশাল বিভাগে রোগীর সংখ্যা বেশি ছিল, এ সংখ্যা ১৩৯।

চলতি বছর ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু হয়েছে গত সেপ্টেম্বর মাসে। তবে চলতি অক্টোবর মাসে এখন পর্যন্ত মৃত্যু ও সংক্রমণ আগের যেকোনো মাসের চেয়ে বেশি। এ মাসে শুরু থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। সপ্তাহখানেক বৃষ্টি কমেছে। তবে চলতি সপ্তাহের শেষে আবার সাগরে নিম্নচাপের ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হতে পারে। এতে ডেঙ্গু বিস্তারকারী এডিসের বিস্তার আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

