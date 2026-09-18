শিশুসাহিত্যিক আখতার হুসেন গুরুতর অসুস্থ

শিশুসাহিত্যিক আখতার হুসেন গুরুতর অসু্স্থ। তাঁকে রাজধানীর গ্রিন লাইফ হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে।
হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক আজ রাত সোয়া ১২টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, আখতার হুসেনের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ (ইসকেমিক স্ট্রোক) হয়েছে। শরীরে রক্তের চাপ কমে গেছে। তাই তাঁকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে।
হাসপাতালে আখতার হুসেনের দেখাশোনা করছেন তাঁর ছেলে প্রমিত হুসেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর বাবা ক্যানসারে আক্রান্ত। কয়েক দিন আগে রক্তচাপ নেমে যাওয়াসহ নানা শারীরিক জটিলতার কারণে তাঁকে ফার্মগেটের একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে বারডেম হাসপাতাল হয়ে গ্রিন লাইফ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, বাবার শারীরিক অবস্থা সংকটজনক। তিনি তাঁর বাবার জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেছেন।
শিশুসাহিত্যিক আখতার হুসেন প্রথমা প্রকাশনের পাণ্ডুলিপি সম্পাদক। বাংলা সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন।