নির্বাচন কমিশন (ইসি)
নির্বাচন কমিশন (ইসি)
বাংলাদেশ

আচরণবিধি

আগামীকাল থেকে প্রতি উপজেলায় অন্তত দুজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের সিদ্ধান্ত

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর আগামীকাল শুক্রবার থেকে ভোট গ্রহণের দুই দিন পর পর্যন্ত প্রতি উপজেলায় ও থানায় অন্তত দুজন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে ইসি।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ করা হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি। জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ বাস্তবায়ন আদেশের ওপর গণভোটও হবে একই দিন। ওই দিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণ চলবে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন।

একই দিনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের আওতায় আচরণবিধি প্রতিপালনে প্রতি উপজেলায় ও থানায় (মহানগর এলাকায়) অন্যূন দুজন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে ইসি।

Also read:জাতীয় নির্বাচন ১২ ফেব্রুয়ারি
Also read:মনোনয়নপত্র জমার শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর, প্রচার শুরু ২২ জানুয়ারি
আরও পড়ুন