ঢাকার মোহাম্মদপুরের বাসায় খুন হন লায়লা আফরোজ ও তাঁর স্কুলপড়ুয়া মেয়ে নাফিসা লাওয়াল বিনতে আজিজ
ঢাকার মোহাম্মদপুরের বাসায় খুন হন লায়লা আফরোজ ও তাঁর স্কুলপড়ুয়া মেয়ে নাফিসা লাওয়াল বিনতে আজিজ
বাংলাদেশ

মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে হত্যা: গৃহকর্মী ৬ দিন, তাঁর স্বামী ৩ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে মা-মেয়েকে হত্যার ঘটনায় করা মামলায় গ্রেপ্তার গৃহকর্মী আয়েশার ৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। আর তাঁর স্বামী রাব্বি শিকদারের ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার শুনানি নিয়ে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব আলম এই আদেশ দেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী কাইয়ূম হোসাইন নয়ন জানান, আসামিদের আদালতে হাজির করে ১০ দিন করে রিমান্ডের আবেদন করেন এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মোহাম্মদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সহিদুল ওসমান মাসুম। রাষ্ট্রপক্ষ রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করে। আসামিপক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন না। শুনানি শেষে আদালত আয়েশার ৬ দিন, তাঁর স্বামী রাব্বির ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

Also read:গৃহকর্মী নিয়োগের আগে পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার অনুরোধ ডিএমপি কমিশনারের

মোহাম্মদপুরে মা লায়লা আফরোজা (৪৮) ও মেয়ে নাফিসা নাওয়াল বিনতে আজিজকে (১৫) হত্যার ঘটনা ঘটে গত সোমবার সকালে। এ ঘটনায় সেদিন রাতে গৃহকর্মীকে আসামি করে মোহাম্মদপুর থানায় হত্যা মামলা হয়। মামলার বাদী লায়লার স্বামী আ জ ম আজিজুল ইসলাম।

মামলায় উল্লেখ করা হয়, সোমবার সকাল ৭টা ৫১ মিনিট থেকে ৯টা ৩৫ মিনিটের মধ্যে যেকোনো সময় এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। হত্যাকাণ্ডের মাত্র চার দিন আগে বাসাটিতে গৃহকর্মীর কাজ নিয়েছিলেন ওই নারী। প্রতিদিনই তিনি বোরকা পরে নয়তো মুখ ঢেকে বাসায় আসা-যাওয়া করেন।

ভবনটির সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, ঘটনার দিন ওই গৃহকর্মী বোরকা পরে ভেতরে ঢোকেন। আর বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর পরনে ছিল নিহত নাফিসার স্কুলড্রেস।

গতকাল বুধবার ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলা থেকে গৃহকর্মী আয়েশা ও তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

Also read:চার দিনই বোরকা পরে না হয় মুখ ঢেকে এসেছিলেন, তাই গৃহকর্মীর চেহারা পাচ্ছে না পুলিশ

গ্রেপ্তারের পর পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, চুরি করে পালানোর সময় গৃহকর্মী আয়েশাকে পেছন থেকে ধরে ফেলেন গৃহকর্ত্রী লায়লা। এ সময় তিনি আয়েশাকে পুলিশে দেওয়ার কথা বলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে লায়লাকে ছুরিকাঘাত করেন আয়েশা। মাকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে নাফিসাকেও ছুরিকাঘাত করা হয়। দুজনকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে হত্যার পর বাথরুমে গিয়ে গোসল করেন আয়েশা। এরপর নাফিসার স্কুলড্রেস পরে পালিয়ে যান।

চুরি করে পালানোর সময় ধরা পড়েন গৃহকর্মী, পরে মা-মেয়েকে হত্যা করেন: পুলিশ
Also read:মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে হত্যার ঘটনায় মামলা, ঘটনার বিবরণে যা লিখেছেন বাদী
Also read:মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে হত্যায় গৃহকর্মী আয়েশা গ্রেপ্তার: পুলিশ
আরও পড়ুন