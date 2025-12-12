ওসমান হাদিকে দেখতে হাসপাতালে গেলেন ঢাবি উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সাবেক শিক্ষার্থী ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির চিকিৎসার খোঁজখবর নিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। শুক্রবার সন্ধ্যায় উপাচার্য তাঁকে দেখতে যান।
এ সময় উপাচার্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য সেখানে ওসমান হাদির চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘ওসমান হাদির ওপর এমন বর্বর হামলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।’ উপাচার্য এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
মাথায় গুলিবিদ্ধ ওসমান হাদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে রাজধানীর এভারকেয়ারে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। পরিবারের সিদ্ধান্তে তাঁকে ওই হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান জানিয়েছেন।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক হাদি ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। দুপুরে বিজয়নগরে তাঁকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা।