সমাজসেবায় গুণীজন সম্মাননা পেলেন সৈয়দা ইকবাল মান্দ বানু

সমাজসেবায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে মহান বিজয় দিবসে ‘গুণীজন সম্মাননা-২০২৫’ পেয়েছেন সৈয়দা ইকবাল মান্দ বানু। তিনি বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী ও নৌবাহিনীর সাবেক প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খানের সহধর্মিণী এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ও হৃদ্রোগবিশেষজ্ঞ ডা. জুবাইদা রহমানের মা।
মঙ্গলবার ধানমন্ডি সোসাইটির পক্ষ থেকে সৈয়দা ইকবাল মান্দ বানুকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়। ‘শান্তি, সমৃদ্ধি, ভালোবাসা’ স্লোগান সামনে রেখে রাজধানীর ধানমন্ডির ৪ নম্বর খেলার মাঠে ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর দুই দিনব্যাপী ‘বিজয় মেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব’-এর আয়োজন করে ধানমন্ডি সোসাইটি।
সৈয়দা ইকবাল মান্দ বানু ‘সুরভি’ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। দেশের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু–কিশোরদের সুশিক্ষিত ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে তিনি এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। গত ৪৬ বছরে এই সংগঠনের মাধ্যমে প্রায় ২৮ লাখ শিশু-কিশোর শিক্ষার আলো পেয়েছে।
সুরভির পক্ষ থেকে বলা হয়, ১৯৭৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মাত্র একজন ছাত্রী নিয়ে সুরভির যাত্রা শুরু হয়। বিগত ৪৬ বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ‘সুরভি’ অগণিত শিশু–কিশোরের জীবন উজ্জ্বল করেছে। ঝরাপাতার মতো তাদের পরিণতি হয়নি, বরং তারা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত।
সুরভির প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দা ইকবাল মান্দ বানুর লেখা ‘ঝরাপাতা’ নামে একটি কবিতার বই রয়েছে। সমাজের অগণিত অবহেলিত শিশু–কিশোর, যারা ঝরাপাতার মতো, তাদের সঠিক পথ দেখিয়ে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য।
ধানমন্ডিতে আয়োজিত ‘বিজয় মেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব’ অনুষ্ঠানে সুরভির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মো. শাহারিয়ার কবির, স্মৃতি আক্তার, মোহাম্মদ সোহেল, সামিনা আক্তার, রুবি আক্তারসহ অন্যরা।