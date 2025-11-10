বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত
পাটগ্রাম সীমান্তে এবার গুলি ছুড়ল বিএসএফ

প্রতিনিধিপাটগ্রাম, লালমনিরহাট

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়ন সীমান্তে গুলি ছুড়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। আজ সোমবার সকাল ছয়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিএসএফের প্রতি পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এর আগে ৫ নভেম্বর ভোরে শ্রীরামপুর ইউনিয়নের সীমান্তে তিনটি সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়েছিল বিএসএফ।

এ সম্পর্কে রংপুর ৬১ বিজিবি (তিস্তা-২) ব্যাটালিয়নের শমসেরনগর কোম্পানির কমান্ডার সুবেদার কামাল উদ্দিন সাংবাদিকদের জানান, বিএসএফের গুলি ছোড়ার খবর পেয়ে বিজিবির সদস্যরা ওই সীমান্তে গেছেন। পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে বিএসএফ পরে সময় দেবে বলে জানিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পাটগ্রামের শ্রীরামপুর ইউনিয়নের পকেট গ্রাম সীমান্তের ৮৫৪ নম্বর পিলারের ওপারে ভারতের কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ থানার সীমান্ত–সংলগ্ন গ্রাম পকেটপাড়া। দুই দেশের চোরাকারবারি আজ ভোরে শূন্যরেখায় জড়ো হয়। এ সময় ভারতের ১৫৬ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের রতনপুর ক্যাম্পের টহল দলের সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে ছররা গুলি ছোড়েন। ভোরের দিকে গুলির শব্দ হওয়ায় সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

গুলিতে তিনজন বাংলাদেশি আহত হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। তবে বিজিবির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে তথ্য জানানো হয়নি।

এ বিষয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে  শ্রীরামপুর ইউনিয়নের এক ব্যক্তি  বলেন, ‘ভোরে নামাজ পড়ে ফেরার পথে দেখি, একটি মোটরসাইকেলে করে গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে যাচ্ছে।’

