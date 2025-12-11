বিলিয়ারি অ্যাট্রেসিয়াতে আক্রান্ত শিশু আরহাম

সাত মাস বয়সী শিশু আবদুল্লাহ আল আরহাম বিরল ও জটিল রোগ বিলিয়ারি অ্যাট্রেসিয়াতে আক্রান্ত। শিশুটি বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (সাবেক পিজি) চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।
এ রোগের কারণে আরহামের পেট প্রতিদিন ফুলে যায় ও পেট থেকে পানি বের করতে হয়। পাশাপাশি তাকে রক্তের অন্যতম প্রোটিন অ্যালবুমিন দিতে হয়, যা ব্যয়বহুল। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, এ রোগের কারণে আরহামের লিভার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে তার লিভার প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। তবে ব্যয়বহুল এই চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে পারছে না শিশুটির পরিবার।
আরহামের বাবা মো. আরিফ হোসেন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বৈদ্যুতিক বিভাগের কর্মচারী। গ্রামের বাড়ি ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার উত্তর মাদ্রাজ গ্রামে। কর্মসূত্রে তিনি পরিবার নিয়ে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার মোগরাপাড়ায় থাকেন।
আরহামকে সাহায্য পাঠাতে—মো. আরিফ হোসেন, হিসাব নম্বর: ০৬৫০৩১০০৬৩৮০৫, রাউটিং নম্বর: ১৪৫৬৭২৮৬৯, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, মেঘনা শাখা, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ। (বিকাশ–নগদ–রকেট) 01850770281।