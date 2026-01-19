ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হয়ে এক বন্দীর মৃত্যু

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মো. বাবুল (৫৫) নামের এক বন্দীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতাল ও পুলিশ সূত্র জানায়, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কারারক্ষীরা বাবুলকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। পরে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বেলা ২টা ৫ মিনিটে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।
বাবুল কোন মামলায় কারাগারে বন্দী ছিলেন, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।