তারেক রহমানকে ‘ঈদ মোবারক’ জানালেন নরেন্দ্র মোদি

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং বাংলাদেশের জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যকার বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো বার্তায় মোদি বলেন, ‘ঈদ মোবারক’। সেখানে তিনি আরও বলেন, ‘ভারত সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে আপনাকে এবং বাংলাদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণকে ঈদুল ফিতরের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।’
৩০ দিন রোজা রাখার পর আগামী শনিবার বাংলাদেশে ঈদুল ফিতর উদ্যাপিত হবে।
রমজানের গুরুত্ব তুলে ধরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এক মাস ধরে ভারতসহ সারা বিশ্বের মুসলমানরা রোজা ও ইবাদতের মধ্য দিয়ে পবিত্র রমজান মাস পালন করেছেন।’
ঈদ নিয়ে মোদি বলেন, ‘ঈদুল ফিতরের উৎসব আমাদের সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব ও একসঙ্গে থাকার চিরন্তন মূল্যবোধের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমরা সারা বিশ্বের মানুষের জন্য শান্তি, সম্প্রীতি, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি।’
প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কের আরও উন্নতির আশা প্রকাশ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যের বন্ধন আরও শক্তিশালী হোক।’