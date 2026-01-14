শুভ সকাল। আজ ১৪ জানুয়ারি, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি আর ২৯ দিন। অথচ এখনো নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ বা আমেজ তৈরি হয়নি বলেই আলোচনা উঠল এক সংলাপে। নাগরিক সংগঠন সুজনের এই আলোচনায় আলোচকেরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে, বিশেষ করে জুলাই অভ্যুত্থানের পর লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার না হওয়া এবং পলাতক আসামি গ্রেপ্তার না হওয়ায়। প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে আলোচকদের মধ্য থেকে। বিস্তারিত পড়ুন...
মুঠোফোনের মূল্য গ্রাহকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে আমদানি শুল্ক কমানো হলো। ফোন আমদানিতে আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। মঙ্গলবার এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এতে মুঠোফোন আমদানিতে প্রযোজ্য বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ৬০ শতাংশ কমানো হলো। বিস্তারিত পড়ুন...
মানুষের প্রয়োজনকে বিবেচনায় নিয়ে নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সামনে রেখে আগামী শুক্রবার ঢাকায় নতুন একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের আত্মপ্রকাশ ঘটতে যাচ্ছে। এই প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন মতাদর্শের তরুণ ও ছাত্রনেতাদের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর ব্যক্তিরা যুক্ত হচ্ছেন। জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে পদত্যাগ করা কয়েকজন নেতাও থাকছেন। বিস্তারিত পড়ুন...
আইসিসির কোনো ইভেন্টের আগে সংস্থাটির স্বাধীন নিরাপত্তা বিশ্লেষক দল স্বাগতিক দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে। তারা ‘ইন্টারনাল থ্রেট অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট’ তৈরি করে, যা থেকে অংশগ্রহণকারী বোর্ডগুলো বুঝতে পারে, টুর্নামেন্টের স্বাগতিক দেশে তাদের দল কতটা নিরাপদ থাকবে এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়। কখনো না যাওয়ার সিদ্ধান্ত, কখনো জানায়, ‘এই এই জায়গায় আমাদের নিরাপত্তা বাড়াতে হবে।’ কোনো কোনো দেশ অবশ্য দ্বিপক্ষীয় সিরিজের আগেও যে দেশ সফরে যাবে সে দেশে এমন নিরাপত্তা পর্যবেক্ষক দল পাঠায়। বিস্তারিত পড়ুন...
যুক্তরাষ্ট্রে দশকের পর দশক ধরে নির্বাসনে থাকা ইরানের সবচেয়ে পরিচিত রাজনৈতিক মুখের নাম রেজা পাহলভি। যুদ্ধবিমানের সাবেক এই চালক দীর্ঘদিন ধরে ইরানে শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের জন্য আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু ইরানের ক্ষমতাচ্যুত সর্বশেষ শাহর এই ছেলে সম্প্রতি নিজের আহ্বানে নাটকীয় পরিবর্তন এনেছেন। তিনি গত সপ্তাহান্তে বিক্ষোভকারীদের ইরান শহরের কেন্দ্রস্থল নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার ডাক দেন। বিস্তারিত পড়ুন...