বাংলাদেশের বেতারের অন্যতম বড় সমস্যা শ্রোতাসংখ্যা কমে যাওয়া। তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ, গণমাধ্যমের পরিবর্তিত পরিবেশ এবং শ্রোতাদের রুচি ও চাহিদার সঙ্গে সেভাবে তাল মেলাতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি। বিশেষ করে ডিজিটাল মাধ্যমে পিছিয়ে থাকলে নতুন প্রজন্মের কাছে বেতারের গ্রহণযোগ্যতা আরও কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব এক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে।
আজ বুধবার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয়। এতে বেতারের বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরার পাশাপাশি শ্রোতা বাড়াতে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। বৈঠকে প্রতিষ্ঠানটির আধুনিকায়ন ও জনপ্রিয়তা বাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
বেতারের চিহ্নিত সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে শ্রোতাসংখ্যা কমে যাওয়া, শ্রোতা জরিপ ও গবেষণার অভাব, পুরোনো সম্প্রচারযন্ত্র, মানসম্মত অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচারে ঘাটতি, পেশাগত বৈষম্য, দক্ষ জনবল ও প্রশিক্ষণের অভাব এবং প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা। এ ছাড়া সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে আধুনিকায়ন করতে না পারা এবং নতুন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কার্যক্রম বাড়াতে না পারার বিষয়টিও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একসময় সংবাদ, বিনোদন ও তথ্য পাওয়ার অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল বেতার। কিন্তু টেলিভিশন, ইউটিউব, ফেসবুক, অনলাইন সংবাদমাধ্যম ও মোবাইল অ্যাপের বিস্তারে শ্রোতারা এখন বেতার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে প্রচলিত রেডিও শোনার প্রবণতা কমেছে। শ্রোতাদের বয়স, পেশা ও রুচি অনুযায়ী অনুষ্ঠান তৈরি করতে না পারায় এ সংকট আরও বেড়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রচলিত সম্প্রচারের পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, পডকাস্ট, ভিডিও কনটেন্ট ও অনলাইন স্ট্রিমিং এখন গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, কর্মপরিকল্পনা, অনুষ্ঠান নির্মাণ ও আধুনিকায়নে ঘাটতির কারণে বাংলাদেশ বেতার নতুন প্রজন্মের কাছে প্রত্যাশিতভাবে পৌঁছাতে পারছে না।
একসময় সংবাদ, বিনোদন ও তথ্য পাওয়ার অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল বেতার। কিন্তু টেলিভিশন, ইউটিউব, ফেসবুক, অনলাইন সংবাদমাধ্যম ও মোবাইল অ্যাপের বিস্তারে শ্রোতারা এখন বেতার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।
এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে ইউটিউব ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার, অনলাইন স্ট্রিমিং ও পডকাস্ট চালু এবং শ্রোতাদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি লাইভ স্ট্রিমিং, ভিডিও সংবাদ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শ্রোতাদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। বিজ্ঞাপন, স্পনসরশিপ ও বাণিজ্যিক প্রচারের মাধ্যমে নিজস্ব আয় বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ারও সুপারিশ রয়েছে।
বেতারের অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সংবাদ প্রচারের মান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিগত ১৭ বছর ধরে সরকারের চাপিয়ে দেওয়া অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচারের কারণে বেতারের অনুষ্ঠান ও সংবাদ পরিবেশনায় বস্তুনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা ও জনগণের প্রত্যাশার যথাযথ প্রতিফলন নিয়ে নানা প্রশ্ন ও সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিন সরকারি নির্দেশনা ও আধিকারিকদের প্রাধান্য দিয়ে অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচারের ফলে শ্রোতাদের নিজস্ব চাহিদা, মতামত ও সমসাময়িক জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পর্যাপ্ত গুরুত্ব পায়নি।
পুরোনো সম্প্রচারযন্ত্রের কারণেও বেতারকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যবহৃত ট্রান্সমিটার, স্টুডিও সরঞ্জাম, অডিও কনসোল, মাইক্রোফোন ও রেকর্ডিং যন্ত্রপাতির উল্লেখযোগ্য অংশ পুরোনো প্রযুক্তির। এগুলোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও আধুনিকায়ন প্রয়োজন। বিশেষ করে বেতারের ১৯টি মিডিয়াম ওয়েভ (এমডব্লিউ) ট্রান্সমিটারের মধ্যে ১০টি এবং ৩৭টি এফএম ট্রান্সমিটারের মধ্যে ২৪টির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। এতে সম্প্রচারের গুণগত মান, নিরবচ্ছিন্নতা এবং কাঙ্ক্ষিত এলাকায় সম্প্রচার পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে।
যন্ত্রপাতির আধুনিকায়নের পাশাপাশি মানসম্মত অনুষ্ঠান এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, নিয়মিত শ্রোতা জরিপ চালু, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সম্প্রচার কার্যক্রম সম্প্রসারণ, অনুষ্ঠান সম্প্রচারে বৈচিত্র্য আনার মতো বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, গতানুগতিক অনুষ্ঠানের বদলে শ্রোতাদের বয়স, পেশা, সামাজিক অবস্থান ও রুচির ভিত্তিতে অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করতে হবে। সংবাদকে আরও দ্রুত, বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য করতে হবে। সংবাদ প্রচারে নিরপেক্ষতা, ভারসাম্য ও পেশাদারত্ব নিশ্চিত করা গেলে বেতারের প্রতি শ্রোতাদের আস্থা বাড়বে। এ ছাড়া দুর্যোগ ও জনসেবামূলক সম্প্রচারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে প্রতিবেদনে।
আজ জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে বেতারের প্রতিবেদনটি নিয়ে আলোচনা হয়। কমিটির সদস্য শফিকুল ইসলাম মাসুদ প্রথম আলোকে বলেন, বাংলাদেশ বেতারের আধুনিকায়ন ও ডিজিটালাইজেশনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে কমিটি। রেডিও, অনলাইন টিভি, ইউটিউব চ্যানেল—এগুলো অনলাইন প্লাটফর্মে একীভূতকরণের পরামর্শ বৈঠকে এসেছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে তুরস্কের রেডিও অ্যান্ড টেলিভিশন করপোরেশন এবং অস্ট্রেলিয়ার এবিসির মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর মডেল পর্যালোচনা করে একটি প্রস্তাব সংসদীয় কমিটির আগামী বৈঠকে দিতে বলা হয়েছে। এ প্রস্তাব পাওয়ার পর আবার আলোচনা হবে।