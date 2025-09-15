গ্রাহকের চাহিদা বিবেচনা করে স্যামসাং এবার কিউএলইডির ৪৩ থেকে ৮৫ ইঞ্চি পর্যন্ত পুরো লাইনআপ বাজারে এনেছে
বাংলাদেশ

স্যামসাংয়ের কিউএলইডি টিভি ‘রিয়েল কোয়ান্টাম ডট ডিসপ্লে’ সার্টিফিকেশন পেয়েছে

জার্মানভিত্তিক আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন সংস্থা টিইউভি রাইনল্যান্ড থেকে ‘রিয়েল কোয়ান্টাম ডট ডিসপ্লে’ সার্টিফিকেট অর্জন করেছে স্যামসাং কিউএলইডি টিভি। কোয়ান্টাম ডট সেমিকন্ডাক্টরের অতি ক্ষুদ্র অংশ, যা অধিকতর স্বচ্ছ ও বর্ণিল রং উৎপাদন করতে পারে। সেই সঙ্গে এর শতভাগ কালার ভলিউম স্ক্রিনে নীল রঙের আধিক্য কমিয়ে টেলিভিশন দেখার অভিজ্ঞতাকে আরও আরামদায়ক করে।

এই প্রযুক্তির মাধ্যমে স্যামসাং কিউএলইডি টিভি স্ক্রিনের সব দিকে সমান উজ্জ্বলতা নিশ্চিত করে। ফলে যেকোনো দিক থেকে পর্দায় রঙের কোনো তারতম্য ছাড়াই টিভি দেখা যায়। উল্লেখ্য, এই প্রযুক্তি প্যান্টন ও ভিডিই অনুমোদিত। ২০২৫ সালে বাংলাদেশের বাজারে আসা নতুন কিউ৮এফ ও ইউ৭এফ কিউএলইডি ফোর-কে মডেলগুলোও এই সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।

স্যামসাং কনজ্যুমার ইলেকট্রনিকস ডিভিশনের ডিরেক্টর ও হেড অব বিজনেস শাহরিয়ার বিন লুৎফর বলেন, ‘স্যামসাংয়ে আমরা সব সময় আমাদের গ্রাহকদের টিভি দেখার অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। এই সার্টিফিকেশন প্রমাণ করে যে কোয়ান্টাম ডট প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি কিউএলইডি টিভিগুলো ছবির সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করে। স্যামসাংই একমাত্র টিভি ব্র্যান্ড, যেটি এই বৈশ্বিক স্বীকৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।’

শাহরিয়ার বিন লুৎফর আরও বলেন, ‘গ্রাহকের চাহিদার বিবেচনা করে স্যামসাং এবার কিউএলইডির ৪৩ থেকে ৮৫ ইঞ্চি পর্যন্ত পুরো লাইনআপ বাজারে এনেছে। আমাদের ২০২৫ সালে বাজারে আসা টিভিগুলো বাংলাদেশের গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আমরা ভীষণ গর্বিত।’

আরেকটি বৈশ্বিক যাচাইকরণ সংস্থা জেনারেল সোসাইটি অব সার্ভিল্যান্স (এসজিএস) থেকেও স্যামসাংয়ের কোয়ান্টাম ডট প্রযুক্তি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে স্যামসাংয়ের টিভিগুলো ক্যাডমিয়ামমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব। ক্ষতিকর ভারী ধাতু অপসারণের মাধ্যমে স্যামসাং দেখিয়েছে যে উদ্ভাবন ও স্থায়িত্ব একসঙ্গেই চলতে পারে।

