ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পতাকা
ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পতাকা
বাংলাদেশ

মঙ্গলবার ঢাকা আসছে ইউরোপীয় প্রতিনিধিদল

ইউএনবি

ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক নেতা ও সুশীল সমাজের উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার তিন দিনের সফরে ঢাকা আসছে। সফরের মূল লক্ষ্য দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে সংলাপ জোরদার করা।

ফ্রিডরিখ নওম্যান ফাউন্ডেশন ফর ফ্রিডমের (এফএনএফ) দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক কার্যালয় এ সফরের আয়োজন করেছে। এই সফরে রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ আঞ্চলিক সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

এফএনএফ দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক কার্স্টেন ক্লেইন বলেন, ‘এই সফরের উদ্দেশ্য হলো ইউরোপ, বিশেষ করে জার্মানির সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার গতিশীল প্রবৃদ্ধি অঞ্চলের সম্পর্ক জোরদার করা এবং পারস্পরিক শেখার সুযোগ সৃষ্টি করা।’

জার্মান পার্লামেন্ট বুন্দেসতাগের সদস্য সান্দ্রা ওয়েজার, বুন্দেসতাগ প্রতিরক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান মার্কুস ফাবার, লিবারেল ইন্টারন্যাশনালের ডয়চে গ্রুপের সভাপতি জুর্গেন মার্টেন্সসহ জার্মান রাজনীতি, অর্থনীতি ও সুশীল সমাজের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রতিনিধিদলে রয়েছেন।

ঢাকায় অবস্থানকালে প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের সঙ্গে বৈঠক করবে। এ ছাড়া নেটজ বাংলাদেশ, গ্যেটে ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, বিমসটেক সচিবালয় ও বাংলাদেশ-জার্মান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিজিসিসিআই) সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেবেন তাঁরা।

সফরের অংশ হিসেবে প্রতিনিধিদল সাভারের একটি তৈরি পোশাক কারখানা পরিদর্শন করবে। সেখানে শ্রম অধিকার, শিল্প সরবরাহ শৃঙ্খল এবং দক্ষ শ্রমিক অভিবাসনের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা নেবে।

এ ছাড়া আঞ্চলিক নিরাপত্তা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নীতি সংস্কার নিয়ে খ্যাতনামা অর্থনৈতিক ও গণমাধ্যম বিশ্লেষকদের সঙ্গে সংলাপে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে প্রতিনিধিদলের।

দ্রুত বর্ধমান অর্থনীতি ও আঞ্চলিক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসেবে বাংলাদেশ আঞ্চলিক সংযোগ ও বঙ্গোপসাগরের নিরাপত্তায় একটি কৌশলগত কেন্দ্র। বিমসটেকসহ বিভিন্ন সংস্থার আতিথেয়তা প্রদানকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সহযোগিতা, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, জলবায়ু পরিবর্তন, দক্ষ শ্রমিক অভিবাসন ও বাংলাদেশ-জার্মানি সম্পর্কোন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত।

এফএনএফ নিয়মিত এ ধরনের শিক্ষাসফরের আয়োজন করে, যার লক্ষ্য উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং দক্ষিণ এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

আরও পড়ুন