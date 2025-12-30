ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ষিক সম্মেলন আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর ২০২৫) অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহাখালীর এসকেএস টাওয়ারে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন হাসপাতালের চেয়ারম্যান প্রীতি চক্রবর্ত্তী।
অ্যাকাউন্টেবিলিটি টুডে ফর সাসটেইনেবিলিটি টুমরো—এই মোটোতে আসন্ন ২০২৬ সালের কর্মপরিকল্পনা ও সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য দেন হাসপাতালের ভাইস চেয়ারম্যান দিলীপ কুমার পাল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক চিকিৎসক আশীষ কুমার চক্রবর্তী, মেডিকেল সার্ভিসেস পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) অধ্যাপক এ কে মাহবুবুল হক, মানবসম্পদ ও সাপ্লাই চেইন পরিচালক কর্নেল মো. ইফতেখার আহমেদ (অব.), চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার দিপংকর দত্ত এসিএস, ডেপুটি ডিরেক্টর কাজী রফিকুল আলম, হেড অব করপোরেট নীতা চক্রবর্ত্তী এবং ইউনিভার্সেল মেডিকেল সার্ভিসেস লিমিটেড, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ব্রাঞ্চ ইনচার্জ সৈয়দ হাসিবুল হকসহ (হাসিব) অনেক কর্মকর্তা।
সম্মেলনে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, হাসপাতালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া রোগীদের আরও উন্নত ও দ্রুত চিকিৎসা দেওয়ার জন্য প্রশস্ত নতুন বহির্বিভাগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যেখানে দিবা-রাত্রি অনেক রোগীকে একসঙ্গে বহির্বিভাগ চিকিৎসাসেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। সম্মেলন শেষে স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন কর্মকর্তাকে পুরস্কৃত করা হয়।