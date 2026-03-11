রেমিট্যান্সের গল্পে ‘ট্যাপট্যাপ সেন্ড’-এর নতুন অধ্যায়

বাংলাদেশের অর্থনীতির দৃশ্যমান অগ্রগতির পেছনে যে অদৃশ্য শক্তি প্রতিদিন নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তা হলো প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো রেমিট্যান্স। বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা লাখ লাখ প্রবাসী নিজেদের পরিবার থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে শ্রম, সময় এবং ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে তাঁদের উপার্জনের একটি বড় অংশ নিয়মিতভাবে দেশে পাঠান। যে অর্থ কেবল একটি পরিবারের জীবনযাত্রা বদলে দেয় না; বরং গ্রাম, শহর এবং সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতাকেও শক্তিশালী করে।
প্রবাসজীবনের বাস্তবতা অনেক সময় কঠিন; দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, একাকিত্ব, নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সংগ্রাম—সবকিছুর মধ্যেও প্রবাসীরা প্রতিনিয়ত ভাবেন দেশের মানুষদের কথা। মাস শেষে যখন তাঁরা টাকা পাঠান, তখন সেটি শুধু একটি আর্থিক লেনদেন থাকে না; সেটি হয়ে ওঠে দায়িত্ব, ভালোবাসা এবং দেশের সঙ্গে অটুট সম্পর্কের এক গভীর প্রতিফলন।
এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই প্রযুক্তিনির্ভর আন্তর্জাতিক মানি ট্রান্সফার প্ল্যাটফর্ম ‘ট্যাপট্যাপ সেন্ড’ প্রবাসীদের জন্য অর্থ পাঠানোর প্রক্রিয়াকে সহজ, দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য করার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ ইউরোপ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা এখন একটি সহজ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নিমেষেই দেশে টাকা পাঠাতে পারছেন, যাতে তাঁদের কষ্টার্জিত অর্থের বড় অংশ সরাসরি পরিবারের কাছে পৌঁছে যায়।
এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা মোশাররফ করিমকে ‘ট্যাপট্যাপ সেন্ড’ তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে যুক্ত করেছে। অভিনয়জীবনের দীর্ঘ যাত্রায় মোশাররফ করিম এমন সব চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যেগুলোতে সাধারণ মানুষের হাসি, কান্না, সংগ্রাম ও স্বপ্ন প্রতিফলিত হয়েছে। নিজের হৃদয়গ্রাহী অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি দেশের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গেও গভীর যোগাযোগ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।
মোশাররফ করিমের এই গ্রহণযোগ্যতা ও মানুষের সঙ্গে তাঁর সহজাত সংযোগই তাঁকে এমন একটি উদ্যোগের জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি করে তুলেছে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রবাসীদের কষ্টার্জিত উপার্জনকে নিরাপদ, দ্রুত এবং সাশ্রয়ী উপায়ে দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
‘ট্যাপট্যাপ সেন্ড’ বিশ্বাস করে, রেমিট্যান্স কেবল অর্থের প্রবাহ নয়; এটি প্রবাসীদের আত্মত্যাগ, পরিবারের প্রতি অঙ্গীকার এবং দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। তাই প্রযুক্তি ও আস্থার সমন্বয়ে এই প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও স্বচ্ছ করে তোলা তাদের অন্যতম লক্ষ্য।
মোশাররফ করিমের সঙ্গে এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে ‘ট্যাপট্যাপ সেন্ড’ আশা করছে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আরও গভীর হবে এবং সেই সঙ্গে রেমিট্যান্স পাঠানোর অভিজ্ঞতাও হবে আরও সহজ, দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য।
কারণ, শেষ পর্যন্ত প্রবাসীরা যখন টাকা পাঠান, তখন সেটি শুধু একটি ব্যাংক ট্রান্সফার নয়, সেটি হয় দূরত্ব পেরিয়ে প্রিয়জনের পৌঁছে যাওয়া ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ এবং দেশের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন এক বন্ধনের প্রতীক।