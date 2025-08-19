গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর তেজগাঁওয়ের একটি বেসরকারি টেলিভিশনের স্টুডিওতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ১৬ তরুণ-তরুণীর প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান হয়
বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ১৬ তরুণ–তরুণীকে গয়না বানানো শেখাল এসএমই ফাউন্ডেশন

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন তরুণ-তরুণীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে চায় এসএমই ফাউন্ডেশন। এ জন্য প্রথমবারের মতো ১৬ জন এমন তরুণ-তরুণীকে গয়না বানানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সপ্তাহব্যাপী এই প্রশিক্ষণে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন তরুণ-তরুণী ও তাঁদের অভিভাবকদের গয়নাশিল্পের উপকরণ, সরঞ্জাম চেনা, সহজ নকশার কানের দুল, মালা ও চুড়ি তৈরি, রঙের ব্যবহার এবং সাজানোর কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। তুলনামূলক সহজ হওয়ায় প্রাথমিকভাবে বিডিং ও আপ-সাইকেল পদ্ধতিতে গয়না তৈরির প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর তেজগাঁওয়ের একটি বেসরকারি টেলিভিশনের স্টুডিওতে সপ্তাহব্যাপী এই প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। এ সময় প্রশিক্ষণ শেষে তাঁদের তৈরি পণ্য নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। জানা গেছে, ভবিষ্যতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন তরুণ-তরুণীরা আগ্রহী হলে আরও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন মো. মুসফিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্সপিরেশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির (আইডব্লিউএস) সহসভাপতি দেওয়ান শামসুর রকিব, নাট্যব্যক্তিত্ব এজাজুল ইসলাম, কণ্ঠশিল্পী হায়দার হোসেন ও নৃত্যশিল্পী মুনমুন আহমেদ। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মো. আবদুস সালাম সরদার।

সমাপনী অনুষ্ঠানে মুসফিকুর রহমান বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে, এই প্রশিক্ষণ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন তরুণ-তরুণীদের প্রতিভাকে আরও সৃজনশীল করার মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে আত্মবিশ্বাসী করবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁরা ঘরে বসে হস্তশিল্পের মাধ্যমে আয় করতে পারবেন। ফলে সমাজে তাঁদের অন্তর্ভুক্তি ও সম্মানজনক জীবনের পথ সহজ হবে।

এসএমই ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, শুধু প্রশিক্ষণ নয়, উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সহায়তাও দেওয়া হবে অংশগ্রহণকারীদের। পরবর্তী সময়ে ফটোগ্রাফি, ডিজিটাল মার্কেটিং, গ্রাফিক ডিজাইন ও হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী ১২তম এসএমই পণ্য মেলায় তাঁদের তৈরি পণ্য বিক্রির জন্য বিশেষ স্টল বরাদ্দের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

