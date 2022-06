পদ্মা সেতুর স্মারক নোট বাজারে আসবে রোববার

নোটের পেছন ভাগে ‘পদ্মা সেতু’র পৃথক একটি ছবি সংযোজন করা হয়েছে। নোটের উপরিভাগে ডান দিকে নোটের শিরোনাম ইংরেজিতে ‘Padma Bridge -The symbol of national pride ONE HUNDRED TAKA’ লেখা রয়েছে।

এ ছাড়া নোটের উপরে বাঁ কোণে ও নিচের ডান কোণে মূল্যমান ইংরেজিতে ‘100’ এবং নিচে বাঁ কোণে বাংলায় ‘১০০’ লেখা রয়েছে। এ ছাড়া নোটের নিচে মাঝখানে ‘বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম’ এবং এর বাঁ পাশে ‘BANGLADESH BANK’ ও ডান পাশে ‘ONE HUNDRED TAKA’ লেখা রয়েছে।