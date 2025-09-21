এ বছর সুপারব্র্যান্ডস বাংলাদেশ সম্মাননা পেল দেশের ৪৯টি শীর্ষ ব্র্যান্ড

দেশের ৪৯টি শীর্ষস্থানীয় ও আস্থাভাজন ব্র্যান্ডকে সুপারব্র্যান্ডসের সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার রাজধানীর লো মেরিডিয়েন হোটেলে অনুষ্ঠিত সুপারব্র্যান্ডস বাংলাদেশ ২০২৫–২৬–এর গালা আয়োজনে এই সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।
সুপারব্র্যান্ডস বাংলাদেশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই দ্বিবার্ষিক আয়োজনে দেশের করপোরেট অঙ্গনের শীর্ষ নির্বাহী, ব্যবসায়িক প্রতিনিধি ও শিল্পপতিদের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিকভাবে মর্যাদাপূর্ণ এই সম্মাননা দেওয়া হয়। এ সময় সুপারব্র্যান্ডস বাংলাদেশ ২০২৫–২৬ শীর্ষক প্রকাশনার প্রচ্ছদ উন্মোচন করা হয়।
গালা অনুষ্ঠানে ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউশনস কোম্পানি বাংলাদেশ (প্রা.) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশরাফ বিন তাজ নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে সুপারব্র্যান্ডস নির্বাচন আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত কঠোর মানদণ্ড মেনে করা হয়েছে। একাধিক ধাপে মূল্যায়নের মাধ্যমে কেবল সেসব ব্র্যান্ডকেই নির্বাচন করা হয়েছে, যারা ধারাবাহিকতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতায় নিজেদের আলাদা প্রমাণ করতে পেরেছে।’
স্বাগত বক্তব্যে সুপারব্র্যান্ডস বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘সুপারব্র্যান্ডের স্বীকৃতি পাওয়ার অর্থ হলো, মানুষের আস্থা, শ্রদ্ধা ও গর্বের প্রতীক হওয়া। এই ব্র্যান্ডগুলো নিজেদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে আস্থা অর্জন করেছে এবং অনন্য মূল্যবোধের মাধ্যমে নিজেদের আলাদা পরিচয় গড়ে তুলেছে। আজকের এ আয়োজনে আমরা সেসব ব্র্যান্ডকে সম্মান জানাচ্ছি, যারা কেবল মানুষের আস্থা অর্জন করেনি; বরং শিল্পক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে।’
যে ৪৯টি প্রতিষ্ঠান এবার সুপারব্র্যান্ডসের স্বীকৃতি পেয়েছে, সেগুলো হলো এসিআই নিউট্রিলাইফ, এসিআই পিওর সল্ট, আকিজ সিরামিকস, একেএস, বসুন্ধরা ডায়াপ্যান্ট, বসুন্ধরা এলপি গ্যাস, বসুন্ধরা পেপার, বসুন্ধরা টিস্যু, বার্জার পেইন্টস, বিআরবি কেব্লস, চ্যানেল আই, কাউ ব্র্যান্ড কালার কোটেড স্টিল, ইস্টার্ন ব্যাংক, এনার্জিপ্যাক, ইপিলিয়ন গ্রুপ, ফ্রেশ সুগার, গ্রি এয়ারকন্ডিশনার, গাজী পাম্পস, গ্রিন ডেলটা ইনস্যুরেন্স, হাতিল ফার্নিচার, ইগলু আইসক্রিম, যমুনা ফ্যান, যমুনা টিভি, মার্কস ফুলক্রিম, মাস্টারকার্ড, ম্যাটাডোর স্টেশনারি, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, নাসির গ্লাস, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, পান্না ব্যাটারি, পাঠাও, প্রাণ–আরএফএল গ্রুপ, রূপচাঁদা, স্যামসাং মোবাইল, স্যামসাং টেলিভিশন, সিলন টি, শাহ সিমেন্ট, শান্তা হোল্ডিংস, শেয়ারট্রিপ, স্বপ্ন, এসএমসি কনডমস, এসএমসি প্লাস ইলেকট্রোলাইট ড্রিংকস, স্টেলা, সুপারবোর্ড, সুপার ফ্রেশ ড্রিংকিং ওয়াটার, টিম গ্রুপ, দ্য ডেইলি স্টার, টার্কিশ এয়ারলাইনস ও ওয়ালটন।
সুপারব্র্যান্ডস ১৯৯৪ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী ৯০টি দেশে প্রায় ৪৫ হাজার ২২১টি ব্র্যান্ডকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ৬৪৫টির বেশি বই প্রকাশ করেছে।
সুপারব্র্যান্ডস ১৯৯৪ সালে যুক্তরাজ্যে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্বাধীন ব্র্যান্ড মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান। একটি ব্র্যান্ড তখনই সুপারব্র্যান্ড হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে, যখন ব্র্যান্ডটি বিশেষ খাতে সর্বোচ্চ সুনাম অর্জন করে এবং ভোক্তাদের মধ্যে তার প্রতি আলাদা আস্থা তৈরি হয়। সুপারব্র্যান্ডস মর্যাদার কারণে বাজারে ব্র্যান্ডের অবস্থান শক্তিশালী হয়। সেই সঙ্গে নেতৃত্বের স্বীকৃতি নিশ্চিত হয়।
সুপারব্র্যান্ডস বাংলাদেশ ২০২৫–২৬ নির্বাচনের কাজ করেছে বিশেষায়িত ব্র্যান্ড কাউন্সিল। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত এই কাউন্সিল প্রতিটি ব্র্যান্ডকে ২০ নম্বরের মানদণ্ডে মূল্যায়ন করেছে। সেগুলো হলো ব্র্যান্ডের ঐতিহ্য, ক্যাটাগরি প্রাসঙ্গিকতা, গুণগত মান, কার্যকারিতা সম্পর্কে ভোক্তার আস্থা ও ভোক্তার মনে উপস্থিতি। সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া ব্র্যান্ডগুলোই সুপারব্র্যান্ডস মর্যাদা অর্জন করেছে।