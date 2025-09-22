আকিজ সিরামিকস দ্বিতীয়বারের মতো ‘সুপারব্র্যান্ডস’ স্বীকৃতি পেল

দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় টাইলস ব্র্যান্ড আকিজ সিরামিকস দ্বিতীয়বারের মতো সুপারব্র্যান্ডসের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। গত শনিবার রাজধানীর লো মেরিডিয়েন হোটেলে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেশের সেরা ব্র্যান্ডগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
‘সুপারব্র্যান্ডস’ বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডগুলোর জন্য একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, যা বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ৯০টি দেশের ব্র্যান্ডগুলোকে দিয়ে আসছে।
‘প্রমিজ অব পারফেকশন’ স্লোগানে ২০১২ সালে যাত্রা শুরু করে অল্প সময়েই দেশের অন্যতম বড় টাইলস ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে আকিজ সিরামিকস। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত টানা ছয়বার সিরামিকস ক্যাটাগরিতে ‘বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ডে’ ভূষিত হয়েছে, যা সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিতে সর্বোচ্চ।
আকিজ সিরামিকসের এই অনন্য স্বীকৃতি বাংলাদেশের সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিতে ধারাবাহিক সাফল্যের পাশাপাশি গ্রাহক আস্থার প্রতিশ্রুতিরও প্রতিফলন। আধুনিক জীবনযাপনের সঙ্গে মানানসই আকিজ সিরামিকসের মানসম্মত আধুনিক ডিজাইনের টাইলস দেশজুড়ে গৃহ ও বাণিজ্যিক স্থাপনায় ব্যবহৃত হচ্ছে।