কোন পণ্য রপ্তানি বিলিয়ন ডলারে নিতে পারি, ঠিক করতে হবে: মাহবুবুর রহমান

দ্য হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন (এইচএসবিসি) বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান বলেছেন, ‘পোশাকের বাইরে কোন কোন পণ্যের রপ্তানি বিলিয়ন ডলার নিতে পারি, তা ঠিক করতে হবে।’
মাহবুবুর রহমান আরও বলেন, ‘২০ বছর আগে আমাদের রপ্তানি ৯ বিলিয়ন ডলার ছিল, এখন তা ৫০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। আগেও রপ্তানির ৮০ শতাংশ ছিল পোশাক, এখনো একই চিত্র আছে।’
আজ প্রথম আলো আয়োজিত ‘রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়’শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে মাহবুবুর রহমান এ কথা বলেন। গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনে সহায়তা করেছে প্রাণ আরএফএল গ্রুপ।
মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘রপ্তানি বেড়েছে; কিন্তু পোশাকের বাইরে অন্য পণ্যের রপ্তানি বাড়াতে পারিনি। এ জন্য পোশাকের বাইরে আর কোন পণ্যের রপ্তানি আমরা বিলিয়ন ডলারে নিতে পারি, সেটা আগে ঠিক করতে হবে।’
এইচএসবিসির নির্বাহী কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘এসএমই খাত রপ্তানিযোগ্য পণ্য বানাতে পারবে। তবে এত ধাপ পেরিয়ে তাদের রপ্তানি করাটা কঠিন। এ কারণে তাদের (এসএমই) জন্য একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।’
মাহবুবুর রহমান আরও বলেন, ‘আমরা মধ্যপ্রাচ্য ও আশিয়ানের দেশগুলোয় রপ্তানির দিকে নজর দিতে পারি। এসব দেশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ তুলনামূলক সহজ।’
কারওয়ান বাজারের প্রথম আলো কার্যালয়ে এই গোলটেবিল বৈঠক চলছে। গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী সদস্য নাহিয়ান রহমান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসান আরিফ, বার্জার পেইন্টসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুপালী চৌধুরী, রেনাটার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সৈয়দ এস কায়সার কবির, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও আহসান খান চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) সায়েমা হক বিদিশা, চামড়াপণ্য, জুতা উৎপাদন ও রপ্তানিকারক সমিতির (এলএফএমইএবি) সহসভাপতি মো. নাসির খান, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. শাহজাহান চৌধুরী ও বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সামিম আহমেদ।
গোলটেবিল সঞ্চালনা করেন প্রথম আলোর হেড অব অনলাইন শওকত হোসেন।