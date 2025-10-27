বিমানবন্দরে অস্থায়ী গুদাম বানাবে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আমদানি কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে শেড মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পোশাকশিল্পের আমদানি কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় অস্থায়ী গুদাম স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এবং বাংলাদেশ নিট পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিকেএমইএ)। আজ সোমবার বিজিএমইএ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৮ অক্টোবর সংঘটিত ওই অগ্নিকাণ্ডে কার্গো ভিলেজের আমদানি শেড ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে পোশাকশিল্পের জন্য আমদানি করা কাঁচামাল খালাস ও সংরক্ষণে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। রপ্তানি কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখতে দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা নিতে দুই সংগঠন যৌথভাবে উদ্যোগ নিয়েছে।
যৌথ উদ্যোগের অংশ হিসেবে, নবনির্মিত টার্মিনাল-৩-এ অস্থায়ীভাবে একটি ‘রাব হল’ বা অস্থায়ী গুদাম স্থাপন করা হবে। এটি এখনো পণ্য সংরক্ষণের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত না হলেও জরুরি ভিত্তিতে সেখানে অস্থায়ী গুদাম নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিজিএমইএ ইতিমধ্যে গুদাম নির্মাণের জন্য একটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দিয়েছে।
এ বিষয়ে ২০ অক্টোবর বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান ও বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেমের নেতৃত্বে দুই সংগঠনের নেতারা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে কার্গো ভিলেজের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এবং শিল্পের স্বার্থে আমদানি পণ্য সুরক্ষার জন্য যৌথ উদ্যোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।