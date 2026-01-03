শিক্ষার্থীদের জন্য বিকাশের কর্মক্ষেত্রমুখী কর্মসূচি

বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের করপোরেট খাতের সঙ্গে আগেভাগেই যুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিতে ‘বি হাইভ’ নামে নতুন একটি কর্মসূচি চালু করেছে বিকাশ। এর ফলে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা শেষ হওয়ার আগেই বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠানে কাজ, প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ পাচ্ছেন।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা (এমএফএস) প্রতিষ্ঠান বিকাশ। এতে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সময়ই ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে বাস্তব ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে ইন্টার্নশিপের প্রচলিত কাঠামোর বাইরে গিয়ে নতুন এ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।
সম্প্রতি দেশের ১৮টি শীর্ষস্থানীয় সরকারি–বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১৮০ জন শিক্ষার্থী বিকাশের ৪ দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। এই আয়োজনের মধ্যে ছিল বিষয়ভিত্তিক অধিবেশন, অফিস পরিদর্শন ও প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশন। চারটি ভাগে পরিচালিত এই কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা দেশের শীর্ষ ফিনটেক প্রতিষ্ঠানটিকে কাছ থেকে দেখার ও জানার সুযোগ পান।
বিকাশের প্রধান মানবসম্পদ কর্মকর্তা ফেরদৌস ইউসুফ বলেন, দ্রুত পরিবর্তনশীল ফিনটেক খাতে উদ্ভাবনী প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করাই বড় চ্যালেঞ্জ। সে লক্ষ্যেই প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ তৈরিতে বিনিয়োগ করে যাচ্ছে বিকাশ। তিনি জানান, ‘বি নেক্সট’, ‘জেন নেক্সট লিডার’, ‘বি-এইস’, ‘বিটেকউইজ’সহ একাধিক ক্যারিয়ার প্রোগ্রামের ধারাবাহিকতায় নতুন উদ্যোগ ‘বি হাইভ’ চালু করা হয়েছে, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার শুরু থেকেই শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা পান।