নির্বাচনের আগের সময়টি তরঙ্গ নিলামের উপযুক্ত নয়: রবির সিইও

আগামী বছর টেলিকম সেবা খাতের ‘গোল্ডেন স্প্রেকট্রাম’–খ্যাত ৭০০ মেগাহার্জ স্প্রেকট্রাম (তরঙ্গ) নিলামে তোলার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। আগামী ১৪ জানুয়ারি এই নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। তবে নির্বাচনের ঠিক আগেই নিলাম করাকে উপযুক্ত সময় মনে করছেন না মোবাইল অপারেটর রবি আজিয়াটার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জিয়াদ সাতারা। তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে স্প্রেকট্রাম অকশন হওয়া উচিত নয়।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে রবির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন জিয়াদ সাতারা। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নিলাম মানেই বিনিয়োগ। বিনিয়োগের জন্য এখন উপযুক্ত সময় নয়। নির্বাচনের পর অন্তর্বর্তীর পরিবর্তে একটি দীর্ঘমেয়াদি সরকার এলে এটি আরও গতি পেত।
সংবাদ সম্মেলনে রবি আজিয়াটার চিফ করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার সাহেদ আলম বলেন, টেলিকম লাইসেন্সিং নীতিমালা পরিবর্তনের আগে ২০১৮ সালের গাইডলাইন রিভিউ করা দরকার ছিল। নীতিমালায় আরোপিত প্রতিবন্ধকতা টেলিকম ব্যবসাকে বাধাগ্রস্ত করে। টেলিকম নীতিমালা ও গাইডলাইন সাংঘর্ষিক উল্লেখ করে তিনি বলেন, সংকট সমাধানে একটি সময়োপযোগী দীর্ঘমেয়াদি নীতিমালা দরকার।
গত সেপ্টেম্বর মাসে রবির সিইও হিসেবে দায়িত্ব নেন জিয়াদ সিতারা। বাংলাদেশ, জর্ডান, ইতালি, কম্বোডিয়াসহ বিভিন্ন দেশের টেলিযোগাযোগ খাতে ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন তিনি।
গত বছর ছাত্র গণ–অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোট আয়োজনের দিকে এগোচ্ছে। নির্বাচিত সরকার এলে প্রায় দুই বছরের অন্তর্বর্তী সরকারের অবসান ঘটবে।
রবির সিইও বলেন, এখন একটি রূপান্তরকালীন সময় চলছে। বিনিয়োগকারীরা নির্বাচনের দিকে চেয়ে আছেন। এখন বিনিয়োগের উপযুক্ত সময় নয়। নির্বাচনের পর অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে, এটাই প্রত্যাশা।
সংবাদ সম্মেলনে নতুন টেলিযোগাযোগ নীতিমালার বিষয় নিয়েও কথা বলেন জিয়াদ সাতারা। তিনি বলেন, গ্রাহকদের মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে চলতি বছর দুই হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে রবি। বিনিয়োগ সুরক্ষায় এখন তাঁরা টেলিকম নীতিমালার ধারাবাহিকতা ও নিশ্চিয়তা চান।