ঢাকায় উৎপাদনশীলতা ও মানোন্নয়ন সম্মেলন

ঢাকায় সম্প্রতি উৎপাদনশীলতা ও মানোন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ১৫০ জনের বেশি উদ্যোক্তা ও পেশাজীবী অংশ নেন। সম্মেলনে উৎপাদনশীলতা, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও ডিজিটাল রূপান্তরের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হয়।
ঢাকা রিজেন্সি হোটেলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী। আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় উৎপাদনশীলতা সংস্থার (এনপিও) মহাপরিচালক মো. নূরুল আলম, কাজুকো ভূঁইয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মমতাজ ভূঁইয়া প্রমুখ।
সম্মেলনটি আয়োজন করে কিউএ হারবার লিমিটেড ও কাজুকো ভূঁইয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। সহ-আয়োজক হিসেবে ছিল সাবস্ক্রিপশনপ্রো, কর্ণকিউ, এক্সঅর গীক ও নিম্ফ সলিউশনস।
সম্মেলনে উৎপাদনশীলতা ও গুণগত মান ব্যবস্থাপনাকে কীভাবে শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের চালিকা শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তা নিয়ে মতবিনিময় করা হয়। এ ছাড়া উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে নেতৃত্ব ও প্রতিশ্রুতি প্রদর্শনকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের সম্মানিত করা হয়।