ছয় মাসে ১,৩১০ কোটি টাকার ব্যবসা বার্জারের

চলতি বছরের ছয় মাসে (এপ্রিল–সেপ্টেম্বর) কোম্পানিটির ব্যবসা গত বছরের একই সময়ের তুলনা বাড়লেও মুনাফা কমে গেছে।
ছয় মাসে ১ হাজার ৩১০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে রং উৎপাদন ও বাজারজাতকারী বহুজাতিক কোম্পানি বার্জার পেইন্টস। কোম্পানিটি গত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর—এই ছয় মাসে এই ব্যবসা করেছে। গত বছরের একই সময়ে কোম্পানিটি ব্যবসা করেছিল ১ হাজার ২৬৫ কোটি টাকার। সেই হিসাবে গত বছরের চেয়ে চলতি বছরের ছয় মাসে (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) কোম্পানিটির ব্যবসা বেড়েছে ৪৫ কোটি টাকার বা সাড়ে ৩ শতাংশ।
এদিকে ব্যবসা বাড়লেও উল্লেখিত সময়ে মুনাফা কমেছে কোম্পানিটির। চলতি বছরের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর—এই ছয় মাসে কোম্পানিটি মুনাফা করেছে ১৪৬ কোটি টাকা, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল প্রায় ১৫৩ কোটি টাকা। সেই হিসাবে মুনাফা কমেছে ৭ কোটি টাকা। মুনাফা কমে যাওয়ার কারণ, উৎপাদন খরচ ও করবাবদ ব্যয় বেড়ে যাওয়া। চলতি বছরের ছয় মাসে ১ হাজার ৩১০ কোটি টাকার ব্যবসার বিপরীতে কোম্পানিটির উৎপাদন খরচ হয়েছে ৯০০ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ে ১ হাজার ২৬৫ কোটি টাকার ব্যবসার বিপরীতে উৎপাদন খরচ ছিল ৮৫২ কোটি টাকা। সেই হিসাবে কোম্পানির ব্যবসা বেড়েছে ৪৫ কোটি টাকার। তার বিপরীতে উৎপাদন খরচ বেড়েছে ৪৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিক্রি যতটা বেড়েছে, তার চেয়ে বেশি বেড়েছে উৎপাদন খরচ।
উৎপাদন খরচ বাড়লেও পরিচালন খরচে লাগাম টানতে পেরেছে কোম্পানিটি। এ কারণে মুনাফায় বড় পতন হয়নি। চলতি বছরের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেতন-ভাতা, পণ্য বিক্রি, সরবরাহসহ পরিচালন খরচ বাবদ কোম্পানিটি ব্যয় করেছে ২১৬ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ২২৩ কোটি টাকা। সেই হিসাবে পরিচালনবাবদ কোম্পানিটির খরচ গত বছরের চেয়ে ৭ কোটি টাকা কম ছিল। তবে করবাবদ খরচ গত বছরের চেয়ে ৫ কোটি টাকা বেড়েছে। আয়-ব্যয়ের সব হিসাব বাদ দেওয়ার পর কোম্পানিটির মুনাফা গত বছরের চেয়ে ৭ কোটি টাকা কম হয়েছে।
ছয় মাসের আর্থিক হিসাবের পাশাপাশি সর্বশেষ জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের আলাদা আর্থিক প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে কোম্পানিটি। তাতে দেখা যাচ্ছে, চলতি বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে কোম্পানিটি ৬১৩ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। তার বিপরীতে উল্লেখিত সময়ে কোম্পানিটি মুনাফা করেছে প্রায় ৬০ কোটি টাকা। গত বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে কোম্পানিটি ৫৮০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। তার বিপরীতে মুনাফা করেছিল সাড়ে ৫৭ কোটি টাকা। সেই হিসাবে গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে কোম্পানিটির ব্যবসা বেড়েছে ৩৩ কোটি টাকার। তবে ব্যবসা বৃদ্ধির পাশাপাশি মুনাফাও গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩ কোটি টাকা বেড়েছে।