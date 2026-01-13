কমিশনের প্রতিবেদন পেলেই সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের নতুন বেতনের সিদ্ধান্ত

সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন বেতনকাঠামো বিষয়ে বেতন কমিশনের প্রতিবেদন পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, কমিশনের ২১ সদস্য বিষয়টি বিশদ পর্যালোচনা করছেন। শিগগির তাঁরা সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দেবেন।
আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়–সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ এ কথা বলেন।
অর্থ উপদেষ্টা বলেন, বেতন কমিশনের কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে। বিভিন্ন পক্ষ কমিশনের কাছে মতামত ও প্রস্তাব দিয়েছে। কেউ লিখিতভাবে, কেউ সরাসরি সাক্ষাৎ করে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। সব দিক বিবেচনা করেই সুপারিশ তৈরি হচ্ছে।
অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষণা করে দিয়ে যেতে পারবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, কমিশনের ২১ জন সদস্য। তাঁরা সবকিছু বিচার–বিশ্লেষণ করছেন। সঙ্গে আছে বিচার বিভাগের জন্য আলাদা প্রতিবেদনের বিষয়। আবার আছে ডিফেন্সের জন্য একটা উপকমিটি কমিটি।
গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেছেন, নির্বাচনের আগে বেতনকাঠামো সম্ভব নয়, পরবর্তী সরকারে আসবে। সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে এমন বিষয় তুলে ধরলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, বেতনকাঠামোর বিষয়ে গভর্নরের কিছু নেই। গভর্নর ব্যাংক–সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত দিতে পারেন। এটা সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয়।
গত বছরের ২৭ জুলাই সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো নির্ধারণের জন্য পে কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের প্রধান সাবেক অর্থসচিব ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান। এ কমিশনকে ছয় মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়।
বর্তমানে ২০১৫ সালের পে স্কেল অনুসারে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেতন-ভাতা পান। বর্তমানে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন প্রায় ১৫ লাখ।
দুই বছরের বেশি সময় ধরে দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজমান। এতে মানুষের প্রকৃত আয় কমে যাচ্ছে। এমন প্রেক্ষাপটে নতুন বেতনকাঠামো নির্ধারণে নতুন পে কমিশন গঠন করা হলো।