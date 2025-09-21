বাণিজ্য সংগঠনের পর্ষদের মেয়াদ, চাঁদাসহ নানা বিধান কোম্পানি আইনের সঙ্গে মিলছে না

কোম্পানি আইনের সঙ্গে মিলছে না বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা। যেমন, কোম্পানি আইনের পর্ষদের মেয়াদ কত বছর হবে, তা বলা হয়নি। কিন্তু বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালায় এ মেয়াদ দুই বছর করা হয়েছে। অন্যদিকে সভায় উপস্থিতি নিয়েও মতবিরোধ আছে। এ ছাড়া পরিচালনা পর্ষদের শূন্য পদ পূরণ নিয়েও আপত্তি করেছে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো। চাঁদার পরিমাণ ঠিক করে দেওয়ার বিধানটি বাদ দিতে বলেছেন ব্যবসায়ীরা। এমন প্রেক্ষাপটে বিধিমালা সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
দুই বছর ধরে আলোচনার পর অন্তর্বর্তী সরকার চার মাস আগে যে বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা করেছে, তা কোম্পানি আইনের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এ ছাড়া বিভিন্ন চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) কাজের ধরনে পার্থক্য রয়েছে। অথচ বিধিমালায় সবাইকে একই প্রকৃতির বলে বিবেচনা করা হয়েছে। গত ২২ মে এ বিধিমালা প্রণীত হওয়ার পর থেকেই বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে বিভিন্ন চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশন এমন আপত্তি জানিয়ে আসছে।
যোগাযোগ করলে মেট্রো চেম্বারের সভাপতি কামরান টি রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘কোম্পানি আইন অনুসরণ করে যুগ যুগ ধরে আমরা যেভাবে চেম্বার পরিচালনা করে আসছি, এবারের বিধিমালা তার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। বিধিমালা মানতে গেলে কোম্পানি আইন লঙ্ঘন হয়ে যাবে। আমরা তাই বিধিমালা সংশোধনের দাবি জানিয়েছি। আশা করছি সরকার সমস্যার গভীরতা বুঝতে পেরেছে।’
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ
এত দিন আমলে না নিলেও সম্প্রতি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করেছে। বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫–এর অসংগতিপূর্ণ ধারাগুলো এবার সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। ২৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সচিবালয়ে এ নিয়ে বিভিন্ন চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান।
যোগাযোগ করলে বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান গত বুধবার প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিধিমালাটি কিছুটা অসংগতিপূর্ণ হয়েছে। মেট্রো চেম্বার ও ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে আপত্তি উঠেছে। আলোচনা করার জন্য একটা বৈঠক ডাকা হয়েছে। এ বৈঠক থেকে ওঠে আসা সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে আমরা বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা সংশোধন করব।’
মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজ (বিএপিএলসি) আলাদাভাবে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের কাছে বিধিমালা সংশোধনের লিখিত দাবি জানিয়েছে।
এর আগে ২০২৩ সালের ৯ মে ওই বিধিমালার (তখন প্রস্তাবিত বিধিমালা ছিল) ওপর কিছু মতামত দিয়েছিল এমসিসিআই। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে অংশীজনদের নিয়ে পরামর্শ সভাও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু অংশীজনদের সভায় আলোচিত বিষয়ের বাইরেও বিধিমালায় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
বাণিজ্য সংগঠনগুলো কোম্পানি আইনের ২৮ ধারায় নিবন্ধিত। তাই কোম্পানি আইন বাণিজ্য সংগঠনগুলোর জন্য মূল আইন। বিধিমালা করার ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি বিবেচনায় রাখা হয়নি। বিধিমালায় ফেডারেশনের নির্বাচনপ্রক্রিয়া এবং অন্য চেম্বার বা অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনপ্রক্রিয়া একই রকম করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
এবার দেখা যাক, বিধিমালার কোন কোন বিষয়গুলোতে মতবিরোধ আছে।
পর্ষদের মেয়াদ
বিধিমালায় পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ ২৪ মাস করা হয়েছে। অথচ শতবর্ষী এমসিসিআইয়ের পর্ষদ পাঁচ যুগের বেশি সময় ধরে তিন বছর মেয়াদি। প্রতিবছর এক-তৃতীয়াংশ পরিচালক পর্যায়ক্রমে অবসরে যান, যা কোম্পানি আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
এসব কথা উল্লেখ করে মেট্রো চেম্বার বলেছে, পর্ষদ সদস্যরা কোনো সম্মানী, পারিশ্রমিক বা সভায় অংশগ্রহণের জন্য আর্থিক সুবিধা নেন না। অথচ এফবিসিসিআইয়ের পরিচালকেরা নির্বাচিত হওয়ার পরই বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) হিসেবে বিবেচিত হন এবং রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে দাওয়াত, সচিবালয়ে প্রবেশাধিকারসহ বিভিন্ন সুবিধা পান।
বিএপিএলসিও বলেছে, পর্ষদের মেয়াদের বিষয়টি সংগঠনের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।
সভা ও সভায় উপস্থিতি
বিধিমালায় সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে বার্ষিক বা বিশেষ সাধারণ সভার কোরাম পূর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজ (বিএপিএলসি) বলছে, এটা কোম্পানি আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
আর মেট্রো চেম্বার বলেছে, বার্ষিক বা বিশেষ সাধারণ সভায় বৈধ সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতি যে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, বাস্তবে বৃহৎ সদস্যসংখ্যার সংগঠনে এ উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রায় অসম্ভব। কোম্পানি আইন অনুযায়ী সংগঠনের নিজস্ব সংঘবিধি ও সংঘস্মারক অনুযায়ী তা হওয়া বাস্তবসম্মত।
শূন্য পদ
মেট্রো চেম্বারসহ অন্য বাণিজ্য সংগঠনের পরিচালনা পর্ষদের কোনো পদ শূন্য থাকলে বা মেয়াদের মাঝপথে শূন্য হলে পরের বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত কাউকে অন্তর্ভুক্ত করে কাজ চালিয়ে নেওয়ার চর্চা চলে আসছে, যা কোম্পানি আইনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এটা স্বচ্ছ ও বাড়তি নির্বাচন আয়োজনের খরচ কমায়। অথচ নতুন বিধিতে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে, যা চেম্বারগুলোর নিয়মিত কার্যক্রমকে বিঘ্নিত করবে।
চাঁদার হার
বিএপিএলসি বলেছে, বিধিমালায় ফেডারেশনকে চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনগুলোর পক্ষ থেকে দুই থেকে পাঁচ লাখ টাকা এককালীন ও ৬০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা করে বার্ষিক চাঁদা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর সহযোগী সদস্য সংগঠনগুলোকে দিতে হবে দুই লাখ টাকা করে এককালীন ও বার্ষিক চাঁদা।
বিএপিএলসি এই ধারা বাদ দেওয়ার সুপারিশ করে বলেছে, সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের চাঁদা নির্ধারণ করে দেওয়া সংগত নয়।
বিএপিএলসির সভাপতি ও বহুজাতিক কোম্পানি বার্জার পেইন্টসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রূপালী চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, ‘সরকারের পক্ষ থেকে বুঝে, না-বুঝে বিধিমালাটি করা হয়েছে। বিধিমালার অসংগতিগুলো আমরা লিখিতভাবেই বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছি। আশা করছি, শিগগির তা সংশোধনে পদক্ষেপ নেবে সরকার।’