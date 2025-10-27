২০ বছর পর বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের জেইসি সভা, পাট আমদানি বাড়াতে চায় পাকিস্তান

বাংলাদেশ থেকে পাট আমদানি বাড়াতে চায় পাকিস্তান। আজ সোমবার বাংলাদেশ-পাকিস্তান যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের (জেইসি) সভা শেষে পাকিস্তানের পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী আলী পারভেজ মালিক সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।
পাকিস্তানের পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী আলী পারভেজ মালিক বলেন, দুই দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ এক বিলিয়ন ডলারও নয়। এটি বাড়ানো উচিত। আমরা বাংলাদেশ থেকে পাটসহ কৃষিপণ্য আমদানি বাড়াতে চাই।
আজ শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলনকক্ষে নবম বাংলাদেশ-পাকিস্তান যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের (জেইসি) বৈঠক হয়। এতে বাংলাদেশের পক্ষে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ নেতৃত্ব দেন। পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ওই দেশের পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী আলী পারভেজ মালিক। সভা শেষে বাণিজ্য ও পারস্পরিক যোগাযোগ এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির বিভিন্ন বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়।
প্রায় দুই দশক পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের বৈঠক হলো। সবশেষ বৈঠকটি ২০০৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় হয়েছিল। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা যাওয়ার পর দুই দেশের সম্পর্কে বরফ জমে। গত বছর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বরফ গলা শুরু হয়।
আজকের সভা শেষে পাকিস্তানের পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী আলী পারভেজ মালিক সাংবাদিকদের আরও বলেন, ‘২০ বছর পর এই জেইসি বৈঠক হলো। একটি ইতিবাচক আলোচনার ধারা তৈরি হয়েছে। দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ সম্প্রসারণে কোথায় সম্ভাবনা আছে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও আলোচনা হবে।’
এদিকে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘সভায় আকাশ ও নৌপথে যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনা এগিয়ে নিতে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নৌ মন্ত্রণালয় ও বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রণালয় কাজ করবে। এ ছাড়া খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।’ তিনি এই সভাকে ‘অত্যন্ত সফল’ হিসেবে উল্লেখ করেন।
বাংলাদেশ-পাকিস্তান বাণিজ্যের পরিমাণ তুলনামূলক কম হলেও তা পাকিস্তানের দিকেই ঝুঁকে আছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ আমদানি করেছিল ৭৮ কোটি ৭০ লাখ ডলারের পণ্য। একই সময় পাকিস্তানে রপ্তানি করেছিল ৮ কোটি ডলারের পণ্য।