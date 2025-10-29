স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে রিট, নির্বাচনে কোনো বাধা নেই—জানালেন আদালত

সিলেট চেম্বারের নির্বাচনপূর্ব তফসিল অনুযায়ী আয়োজনের ক্ষেত্রে আইনগত আর কোনো বাধা নেই। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধবার আদালত এমন নির্দেশনা দিয়েছেন।
বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন সিলেট ব্যবসায়ী ফোরাম প্যানেল থেকে পরিচালক পদপ্রার্থী আবদুর রহমান রিপন। উচ্চ আদালতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে রিট করেন পরিচালক পদপ্রার্থী কামরুল হামিদ। আদালতের নির্দেশনার বিষয়ে কামরুল হামিদের আইনজীবী ইসমাইল হোসেন বলেন, আদালত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া নির্বাচন স্থগিতের চিঠির কার্যকারিতা স্থগিতের আদেশ দিয়েছেন। ফলে ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন।
চেম্বার সূত্রে জানা যায়, আগামী ১ নভেম্বর সিলেট চেম্বারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
তবে সিলেট চেম্বারের প্রশাসক সিলেটের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাঈদা পারভিন প্রথম আলোকে বলেন, দাপ্তরিকভাবে আদালতের নির্দেশনার কোনো চিঠি এখনো তিনি পাননি। তবে মুঠোফোনে উচ্চ আদালতের নির্দেশনার একটি কপি পেয়েছেন।
সিলেট চেম্বারের এবারের নির্বাচনে দুটি প্যানেল থেকে ৪২ জন প্রার্থী প্রচারণা চালাচ্ছিলেন। নির্বাচনের প্রস্তুতির মধ্যে চেম্বারের কয়েকজন সাধারণ সদস্য ভোটার তালিকা নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৬ অক্টোবর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে এক চিঠিতে সদস্য তালিকা হালনাগাদ করে পুনরায় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার নির্দেশনা দেওয়া হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে চেম্বারের নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন সরকার নিযুক্ত প্রশাসক।
এদিকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে নির্বাচন স্থগিতের নির্দেশনার পর উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হন নির্বাচনে অংশ নেওয়া কয়েকজন প্রার্থী। তাঁদের রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত নির্বাচন স্থগিতের বিষয়টি স্থগিত করেন এবং নির্ধারিত দিনে নির্বাচন আয়োজনের নির্দেশ দেন।
সিলেট চেম্বারের নির্বাচনে ব্যবসায়ীরা দুটি প্যানেলে অংশ নিচ্ছেন। সম্মিলিত ব্যবসায়ী পরিষদ ও সিলেট ব্যবসায়ী ফোরাম নামের এ দুটি প্যানেল থেকে ৪২ জন প্রার্থী হয়েছেন।
নির্বাচন স্থগিত ঘোষণার পর গত সোমবার সিলেট জেলা প্রশাসককে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে স্মারকলিপি দেন সম্মিলিত ব্যবসায়ী পরিষদের নেতারা। একই দাবিতে ওই দিন সংবাদ সম্মেলন করেন ব্যবসায়ী ফোরামের নেতারাও।