এক থেকে দেড় বছর আগে থেকেই দেশে সোনার দাম নাগালের বাইরে চলে যায়। তখন থেকেই ব্যবসায় একধরনের মন্দাভাব বিরাজ করছে। চলতি মাসে সোনার দাম বাড়তে থাকায় জুয়েলার্স প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকটাই ক্রেতাশূন্য হয়ে পড়েছে। একই অবস্থা ভারত কিংবা দুবাইয়েও।
বর্তমানে দেশের ইতিহাসে সোনার দাম সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে, ভালো মানের প্রতি ভরি ১ লাখ ৮৬ হাজার টাকা। এমন পরিস্থিতিতে গ্রাহকেরা যেমন নতুন অলংকার কিনতে আসছেন না, তেমনি পুরোনো অলংকার বিক্রিও সেভাবে বাড়েনি। তার কারণে অনেকেই মনে করছেন, সোনার দাম দুই লাখ ছাড়িয়ে যাবে। সে জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন অনেকে। তবে জরুরি প্রয়োজনে কেউ কেউ পুরোনো অলংকার বিক্রি করতে আসছেন। তাঁরা ভালো মুনাফা পাচ্ছেন।
বিভিন্ন জটিলতার কারণে দেশে বৈধভাবে সোনা আমদানির প্রক্রিয়ায় কোনো গতি নেই। সে কারণে বিশ্ববাজার থেকে কিছুটা বেশি দামেই কিনতে হয়। তবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সোনা আমদানি করে বিক্রি করে। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এগিয়ে এলে সাধারণ মানুষ কিছুটা কম দামে সোনা কিনতে পারবে। সোনায় বিনিয়োগের দুয়ারও খুলবে। এমনকি জুয়েলারি ব্যবসায় স্বচ্ছতা আসবে। শুধু তা-ই নয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সোনা বিক্রি করে প্রচুর পরিমাণ রাজস্ব সরকারের কোষাগারে দিতে পারবে। তাই সোনার বাজারে শৃঙ্খলা ফেরাতে সরকারকে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।
মাসুদুর রহমান, সহসভাপতি, বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি