রমজানে গ্যাসের সংকট: ইফতারে স্মার্ট কিচেনে স্বস্তি ফেরাবে কোন প্রযুক্তি

আধুনিক কিচেনের ‘গেম চেঞ্জার’ হিসেবে উঠে আসছে ইন্ডাকশন কুকার
লেখা: মো. আসিফ উল ইসলাম

রমজানের দিনগুলোতে ইফতারি তৈরিতে ব্যস্ততা থাকে প্রতিটি ঘরেই। দিনের ক্লান্তি শেষে প্রিয়জনদের জন্য সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করার আনন্দই আলাদা। তবে বর্তমানে রাজধানীসহ অনেক এলাকাতেই গ্যাসের চাপ কমে যাওয়া কিংবা সরবরাহজনিত সমস্যার কারণে ইফতারি তৈরির পুরো প্রক্রিয়ায় ছন্দপতন ঘটছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে যখন রান্নার এই অপরিহার্য জ্বালানি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি পরিবারে একধরনের দুশ্চিন্তা কাজ করে।

বিশেষ করে ইফতারের আগমুহূর্তে যখন চুলার আঁচ কমে আসে, তখন তাড়াহুড়োয় রান্না করা কিংবা সময়ের মধ্যে সব কাজ শেষ করা বেশ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এই অনিশ্চয়তা রান্নার সময় বাড়ানোর পাশাপাশি দৈনন্দিন রুটিনেও ব্যাঘাত ঘটায়। এমন পরিস্থিতিতে অনেকেই এখন রান্নার জন্য বিকল্প ও আধুনিক প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছেন।

গ্যাসের বিকল্পে আধুনিক সমাধান: কেন ইন্ডাকশন কুকার?

গতানুগতিক রান্নার পদ্ধতির বাইরে এসে অনেকেই এখন নির্ভরযোগ্য বিকল্পের খোঁজ করছেন। সেটা হতে হবে এমন কিছু, যা নিরাপদ, সাশ্রয়ী এবং বর্তমান যুগের দ্রুতগতির জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এখানেই আধুনিক কিচেনের ‘গেম চেঞ্জার’ হিসেবে উঠে আসছে ইন্ডাকশন কুকার। গ্যাসের ওপর শতভাগ নির্ভরশীলতা কমিয়ে এ স্মার্ট প্রযুক্তি রমজানের কিচেনকে ঝামেলামুক্ত রাখতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

প্রযুক্তি ও নিরাপত্তার ভারসাম্য: একটি আধুনিক রূপরেখা

গ্যাসের এই অনিশ্চয়তার সময়ে বাজারে থাকা আধুনিক ইন্ডাকশন কুকারগুলো একটি কার্যকর সমাধান বা বিকল্প হিসেবে গ্রাহকদের নজর কাড়ছে। এসব আধুনিক কুকারের উচ্চ তাপীয় দক্ষতা ও দ্রুত রান্নার সক্ষমতা দৈনন্দিন রান্নার চাপ অনেকটাই কমিয়ে আনে। রমজানে পেঁয়াজু, বেগুনি বা অন্যান্য ভাজাপোড়া তৈরির সময় সঠিক তাপমাত্রা বজায় রাখা জরুরি, যা বর্তমানের আধুনিক কুকারগুলোর ইনভার্টার প্রযুক্তি ও ৮ ধাপের পাওয়ার সেটিংয়ের মাধ্যমে অনায়াসেই সম্ভব হয়। ভিশন-এর মতো জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের কুকারগুলোতে এখন এমন আধুনিক ফিচার দেখা যাচ্ছে, যা প্রায় ৭০% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, যা মাসের শেষে বিদ্যুৎ বিলের হিসাবকেও নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

রান্নাঘরের নিরাপত্তার কথা মাথায় রাখলে আধুনিক এসব কুকার বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে। ইফতারের ব্যস্ততার মাঝে অনেক সময় তাড়াহুড়োয় রান্না করতে হয়, যেখানে ছোটখাটো অসাবধানতা ঘটতে পারে। এই ঝুঁকি এড়াতে এখনকার প্রায় সব ভালো মানের কুকারেই রয়েছে ওভারহিট প্রোটেকশন ও অটো-শাটঅফ সুবিধা, যা নির্দিষ্ট তাপমাত্রার বেশি গরম হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারের ছোট শিশুদের নিরাপত্তার কথা ভেবে চাইল্ড লক ফিচার বা দীর্ঘস্থায়ী সিরামিক টেম্পারড গ্লাস সারফেসের মতো প্রয়োজনীয় সংযোজন এখন কুকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব মিলিয়ে ভিশন বা সমমানের আধুনিক ইন্ডাকশন কুকারগুলো রমজানের কিচেনে একটি বিশ্বস্ত সঙ্গী হয়ে উঠছে।

