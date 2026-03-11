এক্সিম ব্যাংকের দুই গ্রাহককে ৬৫০ কোটি টাকা দেওয়ার দায়িত্ব নিল কমিউনিটি ব্যাংক

দুটি সুতা কারখানায় ৬৫০ কোটি টাকা জোটবদ্ধ অর্থায়ন করছে কমিউনিটি ব্যাংক। আর এ স্পিনিং মিলস ও আউটপেস স্পিনিং মিলস নামের এই দুই সুতার কলে সিন্ডিকেট বা জোটবদ্ধ অর্থায়ন করবে কমিউনিটি ব্যাংকের নেতৃত্বাধীন কয়েকটি ব্যাংক। এই অর্থে কারখানা দুটি আধুনিকীকরণ, পুনর্বাসন এবং সম্প্রসারণ বা বিএমআরই করার পাশাপাশি চলতি মূলধন হিসেবে ব্যবহার করবে।
সম্প্রতি কারখানামালিক ও কমিউনিটি ব্যাংকের মধ্যে এ বিষয়ে চুক্তি হয়েছে। এ উপলক্ষে রাজধানীতে কমিউনিটি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) কিমিয়া সাআদত এবং আর এ স্পিনিং মিলস ও আউটপেস স্পিনিং মিলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব হায়দার চুক্তিতে সই করেন।
জানা গেছে, কারখানা দুটি এত দিন একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় থাকা এক্সিম ব্যাংকের গ্রাহক ছিল। তবে আর্থিক সমস্যার কারণে এক্সিম ব্যাংক এখন প্রতিষ্ঠান দুটিকে অর্থায়ন করতে পারছে না। এমন পরিস্থিতিতে এগিয়ে এসেছে কমিউনিটি ব্যাংক। কারখানা দুটির পক্ষে ব্যাংকগুলো থেকে অর্থ সংগ্রহে নেতৃত্ব দেবে ব্যাংকটি। জোটবদ্ধ এই অর্থায়নের জন্য বিভিন্ন ব্যাংকে প্রস্তাব দেবে কমিউনিটি ব্যাংক।
কমিউনিটি ব্যাংক বলছে, এই অর্থায়ন আর এ স্পিনিং মিলস ও আউটপেস স্পিনিং মিলস তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং বিদ্যমান কার্যক্রম বাড়াতে সহায়তা করবে। প্রতিষ্ঠান দুটি অত্যাধুনিক ইউরোপীয় উৎপাদন যন্ত্রপাতি, জ্বালানি সাশ্রয়ী ও প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা এবং টেকসই উৎপাদন মানদণ্ড অনুসরণ করে আসছে। পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমের প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে পোশাক খাতের প্রতিষ্ঠান দুটি বাংলাদেশ ব্যাংকের টেকসই অর্থায়ন সুবিধাও গ্রহণ করেছে।
ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, প্রতিষ্ঠান দুটি সুতা উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল ও পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আমদানি করা উচ্চ মানের কাঁচা তুলা ব্যবহার করে।