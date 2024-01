আবুল মাল আবদুল মুহিতের ছোটবেলার ছোট ছোট গল্প

অঙ্কে শূন্য পেয়েছিলেন মুহিত

১৯৪১ সালে মুহিতরা দুই ভাই সিলেট সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়, ‘আমার ভাই দিলেন চতুর্থ শ্রেণির জন্য আর আমি তৃতীয় শ্রেণির জন্য। আমার ভাই তৃতীয় শ্রেণির জন্য উপযুক্ত হলেও আমি পাস করলাম না। প্রধান শিক্ষক খান সাহেব মফিজুর রহমান প্রতিদিন একটি ছোট বেত নিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতেন। সবাই তাঁকে ভয় করত। আব্বা প্রধান শিক্ষকের বাসায় নিয়ে গেলেন আমাকে। বললেন, “দুটি ছেলের মধ্যে যেটি খুবই ভালো, তাকে নিলেন না কেন?” শিক্ষক জানালেন, আমি শ্রুতলিপি ও অঙ্কে শূন্য পেয়েছি। তিনি বললেন, “এত যখন প্রশংসা করছেন, ওকে একদিন স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েন।” পরদিন আব্বার মুনশি আবদুর রাজ্জাক স্কুলে নিয়ে গেলেন আমাকে। শিক্ষককে বলা হয়েছিল আমি ইংরেজি ভালো জানি। তাঁর প্রশ্ন ছিল, "What is your name and what is your father? " আমি উত্তর দিলাম, "My name is A M A Muhith and my father is a pleader"। প্রধান শিক্ষক হেড ক্লার্ক ও মুনশি সাহেবকে ডেকে বললেন, “ছেলেটিকে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করে নেন।”’