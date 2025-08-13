সেবা ও পরিবেশ উভয় ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলছে টেকসই উদ্যোগ

বাংলাদেশ ব্যাংক টেকসই রেটিংয়ে আছে বেসরকারি খাতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রাইম ব্যাংক। টেকসই অর্থায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন প্রাইম ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) জিয়াউর রহমান।
করপোরেট ঋণনির্ভর ব্যাংক হওয়ার পরও প্রাইম ব্যাংক কীভাবে টেকসই তালিকায় স্থান করে নিয়েছে?
জিয়াউর রহমান: প্রাইম ব্যাংক করপোরেট ঋণনির্ভর হলেও টেকসই ব্যাংকিংয়ের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে মূলত পরিবেশবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে। আমাদের পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের বেশির ভাগ অংশ জ্বালানি ও সম্পদ দক্ষতাকেন্দ্রিক, যা গত বছর ছিল ৮৬ শতাংশ। এ ছাড়া গত বছর আমাদের মোট বিতরণ করা ঋণের ৮০ দশমিক ৪৮ শতাংশই ছিল টেকসই খাতে। বাজারের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যাংক হিসেবে আমরা এমন একটি কৌশল বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা পরিবেশ ও সামাজিক দায়বদ্ধ গ্রাহক নির্বাচনে গুরুত্ব দেয়। আমাদের অধিকাংশ গ্রাহক পরিবেশ ও সামাজিক বিবেচনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে মূল্যায়িত হয়েছে।
টেকসই ও পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে দেওয়া ঋণ আদায়ের পরিস্থিতি কেমন? অন্য ঋণের মতো, নাকি ভিন্নতা আছে?
জিয়াউর রহমান: টেকসই অর্থায়নের ক্ষেত্রে খেলাপি ঋণের হার সাধারণ ঋণের তুলনায় কম। বিশেষ করে পরিবেশবান্ধব খাতে এই হার আরও কম দেখা গেছে। এসব
প্রকল্পের ঋণগ্রহীতারা সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যান, ফলে ঋণ পরিশোধে দায়িত্বশীলতা বেশি থাকে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করা হয়, যেগুলোতে বাজার
চাহিদা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বেশি থাকে। এই খাতে ঋণ আদায়ের ইতিবাচক প্রবণতা শুধু আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য নয়, বরং পরিবেশ ও সমাজের জন্যও এক বড় ইতিবাচক বার্তা।
”প্রাইম ব্যাংক বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে কাজ করছে, যার গ্রাহকসংখ্যা ১১ লাখের বেশি।জিয়াউর রহমান উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রাইম ব্যাংক
টেকসই কোর ব্যাংকিং সূচকে প্রাইম ব্যাংক কেমন করছে?
জিয়াউর রহমান: প্রাইম ব্যাংক টেকসই ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়, যা দীর্ঘমেয়াদি মূল্য সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। ব্যাংকটি ধারাবাহিকভাবে পরিচালনাগত, অবকাঠামোগত ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কার্যকারিতা, উদ্ভাবন এবং প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা নিশ্চিত করে চলেছে। চলতি বছরের প্রথমার্ধে প্রাইম ব্যাংকের নিট মুনাফায় ৩২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ২০২৫ এর প্রথমার্ধ শেষে ব্যাংকের শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) এবং শেয়ার প্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩৫.২৯ টাকা এবং ১৭.১০ টাকা, যা বিগত বছরের একই সময়ে ছিল যথাক্রমে ২৯.৮৩ টাকা এবং ৮.৪৬ টাকা। চলতি বছরের জুন পর্যন্ত প্রাইম ব্যাংকের মোট সম্পদ দাঁড়িয়েছে ৫৯ হাজার ৬০৫ কোটি টাকায়, যার মধ্যে ঋণ ও অগ্রিম ৩৩ হাজার ৪৭২ কোটি টাকা। বছরের প্রথমার্ধ শেষে ১৭ দশমিক ৭২ শতাংশ শক্তিশালী মূলধন-ঝুঁকি ভারসাম্য অনুপাত বজায় রেখেছে, যা ব্যাংকের দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির সাক্ষ্য বহন করে। প্রাইম ব্যাংক উদ্ভাবনী ব্যাংকিং সমাধান প্রদান ও টেকসই প্রবৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিয়ে চলেছে, যাতে তার গ্রাহক ও অংশীদারেরা একটি পরিবর্তনশীল আর্থিক পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘমেয়াদি সফলতা অর্জন করতে পারে।
দেশজুড়ে কী পরিমাণ মানুষ আপনাদের ব্যাংকের সেবার আওতায় রয়েছে?
জিয়াউর রহমান: প্রাইম ব্যাংক বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে কাজ করছে, যার গ্রাহকসংখ্যা ১১ লাখের বেশি। প্রাইম ব্যাংক করপোরেট, এসএমই ও ব্যক্তিগত ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। এই সেবা দেশজুড়ে বিস্তৃত শাখা, এটিএম, মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পান গ্রাহকেরা।
আপনাদের ব্যাংকের নেওয়া নানা উদ্যোগ পরিবেশের ওপর কেমন প্রভাব ফেলছে?
জিয়াউর রহমান: প্রাইম ব্যাংকের টেকসই উদ্যোগগুলো ব্যাংকিং সেবা ও পরিবেশ—এ দুই ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলছে। আমাদের পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের বেশির ভাগ অংশ জ্বালানি ও সম্পদ
দক্ষতাকেন্দ্রিক। ২০২৪ সালে আমাদের মোট ঋণ বিতরণের ৮০ দশমিক ৪৮ শতাংশ টেকসই অর্থায়নের জন্য নিবেদিত ছিল। ২০২৩ সালের মে মাসে প্রাইম ব্যাংক জাতিসংঘ আয়োজিত শিল্প-নেতৃত্বাধীন একটি বৈশ্বিক ব্যাংক জোট নেট–জিরো ব্যাংকিং অ্যালায়েন্সে যোগ দেয়। এই জোটের সদস্য হিসেবে প্রাইম ব্যাংক গত বছরের নভেম্বরে প্রথম জলবায়ু কৌশল প্রকাশ করে। আমরা কার্বন নির্গমনের পরিমাণ পরিমাপ করেছি স্কোপ ১, স্কোপ ২ ও স্কোপ ৩ অনুযায়ী। এ ছাড়া প্রাইম ব্যাংক বিদ্যুৎ, বস্ত্র ও ইস্পাত খাতে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। গত দুই বছরে প্রাইম ব্যাংক শুধু বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে শীর্ষস্থানীয় টেকসই ব্যাংক হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি, বরং ইউরোমানিসহ আন্তর্জাতিক পর্যায়েও একাধিক সম্মাননা অর্জন করেছে।