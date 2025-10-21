আজ মঙ্গলবার সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। আজ ডলারের দাম আবার বেড়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, আজ ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১২২ টাকা ও সর্বনিম্ন ১২১ দশমিক ৯০ টাকা। আজ ডলারের গড় দাম ১২১ দশমিক ৯৫ টাকা। গত জুলাই থেকে চলতি অক্টোবর পর্যন্ত ডলারের দাম ওঠানামা করছে।
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ইউয়ান, অস্ট্রেলীয় ডলার ও সিঙ্গাপুরি ডলারের। আর কমেছে ইউরো ও পাউন্ডের। অপরিবর্তিত আছে ভারতীয় রুপি ও জাপানের ইয়েন।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা–বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।