১০ লাখ টাকার ঋণ: পাবেন রিকশাচালক, শিক্ষার্থীরা

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা–স্বল্প আয়ের পেশাজীবীদের অনেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আর্থিক সক্ষমতা না থাকায় ব্যাংকঋণ পান না। তাদের ব্যাংকঋণের আওতায় আনতে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ তহবিল থেকে ব্যাংকগুলো ঋণ দেবে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া যাবে। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, স্বল্প আয়ের পেশাজীবী, নারী উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী, প্রবাসী পরিবারের সদস্য এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এ ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।