খেলাপি ঋণের মামলায় ব্যবসায়ী আটকের খবর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল ব্যাংক

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে শোধ করছেন না দেশ ল্যান্ড মার্ক লিমিটেডের চেয়ারম্যান সাজ্জাতুজ জুম্মা। ২০১৪ সালে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছিল ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক। গতকাল শনিবার তাঁকে আটক করেছে গুলশান থানা-পুলিশ। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক নিজেই সেই খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে। সাজ্জাতুজ জুম্মার খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৪১ কোটি টাকা।
এতে বলা হয়েছে, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের দিলকুশা শাখার খেলাপি গ্রাহক দেশ ল্যান্ড মার্ক লিমিটেডের চেয়ারম্যান সাজ্জাতুজ জুম্মাকে আটক করেছে গুলশান থানা–পুলিশ। ঋণ খেলাপির দায়ে ২০১৪ সালের ২৭ এপ্রিল তাঁর বিরুদ্ধে এনআই অ্যাক্টের মামলা করে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক দিলকুশা শাখা। ওই মামলায় আদালত কর্তৃক সাজ্জাতুজ জুম্মার বিরুদ্ধে এক বছরের কারাদণ্ডাদেশ ও তিন কোটি টাকা জরিমানা ধার্য করে রায় প্রদান করেন। তিনি শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকেরও সাবেক চেয়ারম্যান।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, গতকাল গুলশান থানা–পুলিশ ওই খেলাপি গ্রাহক সাজ্জাতুজ জুম্মাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করেন। পরবর্তী সময় আদালত উক্ত আসামিকে জেলহাজতে প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করেন।