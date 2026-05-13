মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণে দণ্ড সুদ কমাল বাংলাদেশ ব্যাংক

মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের ওপর আরোপিত দণ্ড সুদের হার কমিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন থেকে গ্রাহক ঋণের কিস্তি সময়মতো পরিশোধ না করলে ব্যাংকগুলো সর্বোচ্চ শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ দণ্ড সুদ আদায় করতে পারবে। এই নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে। এত দিন এ হার ছিল সর্বোচ্চ ১ দশমিক ৫ শতাংশ। বিনিয়োগ ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে।
আজ বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে তা দেশের সব তফসিলি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠিয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম গতিশীল করা এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে দণ্ড সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর আগে ২০২৪ সালের ৮ মে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের ওপর সর্বোচ্চ ১ দশমিক ৫ শতাংশ দণ্ড সুদ নির্ধারণ করা হয়েছিল। নতুন নির্দেশনার মাধ্যমে ওই প্রজ্ঞাপনের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, চলমান ঋণ ও তলবি ঋণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ঋণস্থিতির ওপর সর্বোচ্চ শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ দণ্ড সুদ আরোপ করা যাবে। আর মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে শুধু মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির ওপর এ হার প্রযোজ্য হবে।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, আগের নির্দেশনার অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১–এর ক্ষমতাবলে জনস্বার্থে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানায় বাংলাদেশ ব্যাংক।