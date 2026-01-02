নগদের ইতিহাসে এক বছরে সর্বোচ্চ লেনদেনের রেকর্ড

ডাক বিভাগের ডিজিটাল আর্থিক সেবা নগদ নিজেদের ইতিহাসে এক বছরে সর্বোচ্চ লেনদেনের রেকর্ড গড়েছে। সদ্য সমাপ্ত ২০২৫ সালে প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে মোট ৩ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। এর আগের বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে লেনদেন হয়েছিল প্রায় ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা।
শুধু বার্ষিক নয়, মাসিক হিসাবেও নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে নগদ। সদ্য সমাপ্ত ডিসেম্বর মাসে নগদের গ্রাহকেরা ৩৫ হাজার ৫৩০ কোটি টাকার লেনদেন করেছেন, যা মাসিক হিসাবে সর্বোচ্চ। ২০২৫ সালে মোট তিনবার মাসিক লেনদেনের এই রেকর্ড গড়ে নগদ।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নগদ এসব তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, লেনদেনে নতুন মাইলফলক অর্জনের ফলে নগদের প্রশাসক মো. মোতাছিম বিল্লাহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নগদ সব সময় তার গ্রাহকদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করেছে। তারই অংশ হিসেবে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। এ ছাড়া বাজারের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ তো আছেই। নগদের গ্রাহকদের আস্থা ও কর্মীদের প্রচেষ্টার ফলেই একের পর এক মাইলফলক অর্জন করছে সেবাটি।
মো. মোতাছিম বিল্লাহ আরও বলেন, বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন প্রতিষ্ঠান হিসেবে নগদ বর্তমানে আরও উন্নত সেবার মাধ্যমে গ্রাহকের অর্থের অধিকতর নিশ্চয়তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে নতুন নতুন গ্রাহক নগদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন এবং বিদ্যমান গ্রাহকেরাও আগের চেয়ে বেশি লেনদেন করছেন। এ ছাড়া সেবার কলেবর বৃদ্ধি ও বিভিন্ন কার্যক্রম নগদের লেনদেন সক্ষমতা দিন দিন বাড়িয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যাত্রা শুরুর ছয় বছরের মধ্যেই নগদ বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ মোবাইল আর্থিক সেবা হিসেবে বাজারে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এ সময়ে গ্রাহকসংখ্যা ও লেনদেন—দুটিই উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। রেকর্ড গড়া এই লেনদেনের বড় অংশই এসেছে ক্যাশ ইন, ক্যাশ আউট, সেন্ড মানি, বিভিন্ন পেমেন্ট, সেবা প্রতিষ্ঠানের বিল পরিশোধ, মোবাইল রিচার্জ ও রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় থেকে।
নগদ জানায়, গত বছরের অক্টোবর মাসে তারা সর্বোচ্চ মাসিক লেনদেনের রেকর্ড গড়ে। ওই মাসে ৩৪ হাজার ৭০৫ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়। এর আগে ২০২৫ সালের মার্চ মাসে ৩৪ হাজার কোটি টাকার লেনদেন ছাড়ায় নগদ। ২০২৪ সালের জুন মাসে একবার ৩২ হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল।