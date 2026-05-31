৭ দিন পর কাল খুলছে ব্যাংক-বিমা ও শেয়ারবাজার

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে টানা সাত দিনের ছুটি শেষে আগামীকাল সোমবার খুলছে সব ব্যাংক। এদিন থেকে ব্যাংকের স্বাভাবিক লেনদেন কার্যক্রম চলবে। লেনদেনের সময়ও স্বাভাবিক থাকবে। পাশাপাশি কাল থেকে দেশের শেয়ারবাজারেও লেনদেন শুরু হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এই তথ্য পাওয়া গেছে।
অন্যান্য স্বাভাবিক কার্যদিবসের মতো কাল থেকে সকাল ১০টা–বেলা ৩টা পর্যন্ত ব্যাংকে গিয়ে গ্রাহকেরা লেনদেন করতে পারবেন, তবে ব্যাংক খোলা থাকে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
২৫ থেকে ৩১ মে (আজ) পর্যন্ত ঈদুল আজহার ছুটি উপলক্ষে সব সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ফলে ঈদুল আজহা উপলক্ষে টানা সাত দিন দেশের তফসিলি ব্যাংক বন্ধ রয়েছে।
২৮ মে ঈদুল আজহা উদ্যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সাত দিনের ছুটির প্রজ্ঞাপন জারি করে। এর ধারাবাহিকতায় একই সময়ে ব্যাংকও বন্ধ ঘোষণা করা হয়।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস ২৫ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে। একই সঙ্গে ২৩ মে শনিবারের সাপ্তাহিক ছুটিও বাতিল করা হয়। এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংকও সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ছুটির নির্দেশনা জারি করে।