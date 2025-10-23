ইসলামি ডিজিটাল ব্যাংক খুলতে চায় আকিজ রিসোর্স

শরিয়াহভিত্তিক ডিজিটাল ব্যাংক খুলতে চায় আকিজ রিসোর্স। ইসলামি ধারার ব্যাংকগুলোর হারানো গ্রাহক টানার পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে ঋণ পৌঁছাতে চায় প্রতিষ্ঠানটি। অনুমোদন পেলে ব্যাংকটির নাম হবে ‘মুনাফা ডিজিটাল ব্যাংক’। এতে অংশীদার হিসেবে যুক্ত থাকবে ডিজিটাল ব্যাংকে অভিজ্ঞ বিদেশি উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠান।
আজ রাজধানীর গুলশানের লিংক রোডের আকিজ হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ তথ্য তুলে ধরেন আকিজ রিসোর্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ জসিম উদ্দিন। এতে আরও বক্তব্য দেন আকিজ রিসোর্সের চিফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার তৌফিক হাসান, চিফ ডিজিটাল ও ইনোভেশন অফিসার ফিরোজ কবির, চিফ পিপল অফিসার মোহাম্মদ আফসার উদ্দিন ও আকিজ আই-বিওএসের সিইও এস কে মো. জায়েদ বিন রশিদ।
উদ্যোক্তারা জানান, এই ব্যাংকে টাকা স্থানান্তরে কোনো খরচ দিতে হবে না। ব্যাংকটি অতিক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি আবাসন ঋণেও নজর দেবে। শিগগিরই বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে মুনাফা ডিজিটাল ব্যাংকের জন্য অনুমোদন চেয়ে আবেদন করবে আকিজ রিসোর্স।
সভায় আকিজ রিসোর্স গড়ে ওঠার চিত্র তুলে ধরা হয়। জানানো হয়, আকিজ গ্রুপ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ৪টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে গড়ে ওঠে আকিজ রিসোর্স, কর্মী ছিল ৩ হাজার। তখন এর মূল্য ছিল ২ হাজার ২০০ কোটি টাকা। এখন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪০। এতে কাজ করছেন প্রায় ১০ হাজার কর্মী। কোম্পানিগুলোর মূল্য প্রায় ১২ হাজার ২০০ কোটি টাকা।
আলোচনা সভায় আরও জানানো হয়, আকিজ রিসোর্স বহুমুখী ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে লজিস্টিক, প্রযুক্তি, ভোগ্যপণ্য, ট্রেডিং, কৃষি, সেবা, প্রকৌশল, অটোমোবাইল, গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য ও নির্মাণ খাতে। আকিজের রিসোর্সের সব ব্যবসা প্রযুক্তিনির্ভর, কাগজের ব্যবহার নেই বললেই চলে। ফলে এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তারা ডিজিটাল ব্যাংক পরিচালনা করতে চায়।
আকিজ রিসোর্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ জসিম উদ্দিন বলেন, ‘ডিজিটাল ব্যাংকের অনুমোদন পেলে বাংলাদেশের আর্থিক খাতের পরিবর্তন আনা হবে। গ্রামের অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও কৃষক ঋণ পাচ্ছেন না, তাঁদের কাছে ঋণ পৌঁছে যাবে।’
শেখ জসিম উদ্দিন আরও বলেন, ‘আকিজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ৮৫ বছরের অভিজ্ঞতা ও সুনাম জড়িয়ে আছে। আমরা এমন কিছু করতে চাই না, যাতে সুনাম ক্ষুণ্ন হবে। শুধু ইসলামি ধারার হলেই আমরা ডিজিটাল ব্যাংক চালু করব। উত্তরাধিকার সূত্রে এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত।’