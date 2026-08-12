ডিজিটাল লেনদেন সেবা আনছে বাংলালিংকের ‘মুক্ত পে’

ডিজিটাল লেনদেন সেবা চালুর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (পিএসপি) হিসেবে সনদ বা লাইসেন্স পেয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় মুঠোফোন সেবাদাতা কোম্পানি বাংলালিংক। বাংলাদেশ ব্যাংক আজ মঙ্গলবার এ–সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। ‘মুক্ত পে’ নামে এই ডিজিটাল লেনদেন সেবা চালুর মাধ্যমে দেশের ডিজিটাল লেনদেনের বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হলো অপারেটরটি। এক বিজ্ঞপ্তিতে এমনটাই জানিয়েছে বাংলালিংক।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ‘মুক্ত পে’-তে টাকা লেনদেন, মার্চেন্ট ও ই-কমার্সের অর্থ পরিশোধ, বিভিন্ন পরিষেবা ও সরকারি বিল পরিশোধ, বেতন ও অন্যান্য অর্থ বিতরণসহ অনুমোদিত বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল লেনদেনের সুবিধা পাওয়া যাবে।
ডিজিটাল লেনদেন সেবার পাশাপাশি ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবস্থায়ও যুক্ত হতে আগ্রহী বাংলালিংকের মূল মালিকানা প্রতিষ্ঠান ভিওন। এ জন্য প্রতিষ্ঠানটি ডিজিটাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লাইসেন্সের জন্যও বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করেছে।
বাংলালিংকের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গ্রাহকদের সহজ, নিরাপদ ও সহজলভ্য ডিজিটাল লেনদেনের সুযোগ দেবে বাংলালিংকের মালিকানাধীন সেবা ‘মুক্ত পে’। ডিজিটাল আর্থিক সেবার পরিসর বাড়ানোর পাশাপাশি দেশের আর্থিক ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তর, ক্যাশলেস বা নগদবিহীন লেনদেন বাড়ানো এবং ২০৩৪ সালের মধ্যে ১ ট্রিলিয়ন বা এক লাখ কোটি ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার যাত্রায় অবদান রাখবে এই সেবা।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, দেশের মানুষের কাছে মোবাইল সংযোগ আরও সহজলভ্য করার যে অভিজ্ঞতা রয়েছে, সেটিকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল আর্থিক সেবা খাতেও সুযোগ বাড়াতে চায় বাংলালিংক। ‘মুক্ত পে’-এর মাধ্যমে ডিজিটাল আর্থিক সেবার পরিসর আরও বিস্তৃত করার পাশাপাশি আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে বৈষম্য নিরসনেও কাজ করবে এই সেবা। বিশেষ করে ব্যাংকিং সুবিধার বাইরে থাকা বা কম সেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ছোট উদ্যোক্তাদের ‘মুক্ত পে’-এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার আওতায় আনতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।
বাংলালিংক জানিয়েছে, লাইসেন্স প্রাপ্তি বাংলালিংক ও তার মূল প্রতিষ্ঠান ভিওনের বাংলাদেশে ডিজিটাল আর্থিক সেবায় বিনিয়োগ ও সম্প্রসারণের বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ। এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ কোম্পানি থেকে ডিজিটাল অপারেটরে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে। সংযোগ সেবার পাশাপাশি মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনভিত্তিক ডিজিটাল ও আর্থিক সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রেও কার্যক্রম বিস্তৃত করছে বাংলালিংক।
এ বিষয়ে বাংলালিংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইওহান বুসে বলেন, ‘ক্যাশলেস লেনদেনব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং ১ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার পথে বাংলাদেশকে আরও বেশি মানুষকে আর্থিক ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি এমন একটি ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রয়োজন, যেখানে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় আরও বেশি মানুষ অংশ নিতে পারেন। “মুক্ত পে” সে লক্ষ্য পূরণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।’