ব্যাংক

আজকের বিনিময় হার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আজ রোববার দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। মধ্যপ্রাচ্য সংকটসহ বিভিন্ন কারণে কয়েক মাস ধরেই বিদেশি মুদ্রার দাম ওঠানামা করছে। তবে এক মাসের বেশি সময় ধরে দামের বাড়তি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ডলারের দাম অপরিবর্তিত আছে। ডলারের গড় দাম ১২২ টাকা ৭৫ পয়সা। কয়েক মাস ধরেই ডলারের দাম ওঠানামা করছে।

আজ দেশের মুদ্রাবাজারে মিশ্র প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। দাম বেড়েছে রুপি, ইউয়ান ও সিঙ্গাপুরি ডলারের। দাম কমেছে ইউরো, পাউন্ড ও অস্ট্রেলীয় ডলারের। অপরিবর্তিত আছে জাপানি ইয়েনের দাম।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচও ওঠানামা করে।

