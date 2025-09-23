বাংলাদেশ ব্যাংক
বাংলাদেশ ব্যাংক আমদানির অগ্রিম অর্থ প্রদানের নিয়ম সহজ করেছে

ঢাকা

আমদানির ক্ষেত্রে অগ্রিম অর্থ প্রদানের সীমা সংশোধন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আজ মঙ্গলবার এক পরিপত্রে বলা হয়েছে, এখন থেকে আমদানিকারকেরা ২০ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত রিপেমেন্ট গ্যারান্টি ছাড়া অগ্রিম পরিশোধ করতে পারবেন। আগে এই সীমা ছিল ১০ হাজার মার্কিন ডলার।

পরিপত্রে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজ করা ও আমদানির প্রক্রিয়া আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। একই সঙ্গে রপ্তানিকারকদের রিটেনশন কোটা হিসাব থেকে অগ্রিম অর্থ প্রদানের সীমা ২৫ হাজার ডলার থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার ডলার করা হয়েছে।

দেশের শিল্প–সংশ্লিষ্টরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, এটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি আমদানিকারকদের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হবে। এই সীমা বৃদ্ধির ফলে আমদানিকারকদের পক্ষে কম খরচে ও দ্রুত সময়ে অর্থ দেওয়া সম্ভব হবে। এতে সময় ও অতিরিক্ত খরচ উভয়ই কমবে।

এই নীতিগত সংশোধন দেশের সামগ্রিক বাণিজ্যিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পটভূমিতে বাণিজ্যের ব্যবস্থা আরও সহজ করার উদ্যোগের অংশ। নীতিসহায়তার অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ সময়োপযোগী বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

